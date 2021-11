Alicia Machado fait un impact ressemblant à une Miss Univers.

.

Pour Alicia Machado, tenir bon et endurer le confinement dans l’émission de téléréalité « La Casa de los Famosos » de Telemundo ne lui a apporté que du positif. En plus d’être couronnée gagnante et de remporter le prix de 200 000 $, elle est ressortie plus belle.

Sur une photo téléchargée sur son Instagram, elle a surpris tout le monde enveloppé dans une robe noire élégante et moulante avec des détails en dentelle sur les côtés, ses cheveux rassemblés en un chignon et un décolleté profond, l’air totalement radieux et mince. « Bonjour, arrivée à Telemundo. Concentré et positif ! Je t’aime », a écrit l’ancienne reine de beauté de 44 ans.

« Divine, toute une miss Univers », « Magnifique, toute une femme bénie, prospéré et en victoire !!! Alicia, tout en a valu la peine « , » Vous êtes et serez la Miss Univers .. Que Dieu prenne soin de vous « , et » Vraiment belle .. Je veux le régime lol « , étaient quelques-uns des 2 672 commentaires que le Vénézuélien a reçus .

Le deuxième modèle apparu plus tard a suscité une autre vague d’éloges. Cette fois, elle a frappé avec une robe ajustée avec des incrustations métalliques, qu’elle portait lors de sa participation en tant qu’invitée spéciale du programme Telemundo Así se baila, et dans laquelle elle a posé avant de remercier ses fidèles abonnés Instagram.

«Je veux envoyer un baiser très spécial à l’armée de Machado. Écoute, je suis simple, pourquoi ? parce que je fête un million huit cents followers, amours, cœurs. Je t’aime de tout mon cœur, merci beaucoup et reste sur mon Instagram », était le message qu’il a adressé à son public.

Dans sa participation à « Here we dance », il a captivé la moitié du monde et a posé avec Mariana Seoane et Cristián de la Fuente. « Super beaux tous les deux. Mais l’apparence de Miss qu’a Alicia n’est emportée par personne ni avec les pires critiques qui puissent lui être faites. Ce roulement est né d’une Miss et bien au-delà d’une Miss vénézuélienne « et » La gagnante de La Casa de los Famosos, notre reine Alicia Machado, plus belle que jamais à l’intérieur et à l’extérieur toujours authentique, nous vous verrons à Así se baila « , Ils provenaient des commentaires de ses followers.

L’ancienne Miss Univers 1995, a avoué qu’au cours des presque trois mois qu’a duré l’émission de téléréalité, elle a perdu un peu plus de 11 kilos grâce à l’exercice et à un changement de ses habitudes alimentaires, qu’elle a partagé avec le mannequin et influenceur mexicain Manelyk. González, un de ses alliés en réalité.

« C’était beaucoup d’efforts, beaucoup de discipline. J’ai toujours pensé que l’exercice guérissait tout, et quand je me sentais très mal ou avec une énergie très lourde, c’est un bon remède », a déclaré Machado dans l’émission Televisa Suelta la Sopa, après avoir révélé comment il avait réussi à perdre du poids pendant le confinement.