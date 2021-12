Alicia Machado laisse son chemisier ouvert et porte des breloques en dessous

Alicia Machado laisse son chemisier ouvert et porte des charms en dessous | INSTAGRAM

En ce moment, la carrière de la mannequin et actrice vénézuélienne Alicia Machado est dans l’un de ses meilleurs moments, après avoir remporté le Télé réalité de Telemundo « La Maison des Célèbres » sa popularité grandit et les internautes le recherchent quotidiennement sur leurs réseaux sociaux pour profiter de son contenu.

Profitant de ses plus de 200 000 $ il n’arrête pas de partager des moments de son quotidien qui semblent les plus intéressants, cette fois il s’apprêtait à aller à la plage et je pense qu’il serait très coquette et frimer en dessous, avec déjà son maillot de bain sur un modèle très particulier.

Comment apprécier les charmes de la Ancienne Miss Univers, qui a également soufflé un bisou à tous ceux qui la regardaient, un geste qu’elle aime faire pour garder les gâtés.

La pièce de divertissement a réussi à recueillir plus de 22 000 likes, un nombre qui augmente avec le temps, puisqu’elle a été publiée il y a quelques heures à peine, de Miami, Floride, la ville préférée du natif du Venezuela.

Dans les commentaires, nous pouvons lire que ses fans la remercient pour cette photo et la félicitent également pour sa beauté, certains ont également été encouragés à lui poser des questions sur Roberto, le jeune acteur avec qui elle a eu une liaison au sein de l’émission de télé-réalité susmentionnée alors qu’elle sortait ensemble pour se rencontrer.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COQUET D’ALICIA



Alicia Machado partage ses meilleurs moments pour ses fans des réseaux sociaux.

Sin embargo, es importante recordar que en varias ocasiones en vueltas en polémicas gracias algunas imágenes que sean filtrado en Internet, como por ejemplo una en donde Roberto aparecía besando a una mujer y no era Alicia, sus fans asegurando que se trataba de la filmación de un film.

Rappelons que la célèbre avait participé à diverses Réalités, d’abord à MasterChef puis à gagner le Telemundo dont nous avons déjà parlé, où elle était chargée de générer polémique et conversation sur les réseaux sociaux et surtout que les projecteurs étaient braqués sur elle.

Jusqu’à présent, nous ne savons pas très bien ce qui se passe avec ce couple, mais nous savons qu’Alicia Machado continuera à partager plus de contenu sur ses profils de réseau officiels, elle a donc recommandé Show News pour que vous puissiez en profiter.