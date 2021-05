Alicia Machado Miss Univers la plus célèbre et la plus controversée?

. L’ancienne Miss Univers Alicia Machado assiste aux Latin American Music Awards 2016 au Dolby Theatre le 6 octobre 2016 à Hollywood, en Californie.

Cela fait 26 ans que la vénézuélienne Alicia Machado est apparue dans le monde du divertissement. Cette jeune femme née en 1976 a été couronnée la plus belle femme de son pays en 1995, et un an plus tard, elle est devenue la plus belle femme de l’univers.

À seulement 18 ans, cette jeune vénézuélienne est devenue la femme la plus controversée de tous les concours de Miss Univers, après avoir commencé son règne avec le pied gauche. Alicia a commencé à prendre du poids, atteignant 8 kilos de plus en seulement 4 mois après avoir été couronnée au mois de mai, un événement qui est devenu un casse-tête pour l’Organisation Miss Univers, qui à l’époque avait comme propriétaire du concours de Donald Trump.

Plongée dans une situation de critique et de pression selon laquelle le titre de Miss Univers serait retiré, la Vénézuélienne s’est soumise à l’homme d’affaires et propriétaire du concours pour la présenter aux médias, s’exerçant devant les caméras de télévision.

Dans un enregistrement de l’époque, on voit Trump dire en souriant: “Avec ce qu’il a pris de poids, on peut dire qu’il aime manger.”

Alicia a évoqué ces relations en disant: «Il m’a beaucoup imposé, il me criait dessus tout le temps. Il me disait que vous avez l’air grosse et parfois il jouait avec moi et il disait «Bonjour Miss Piggy».

En conséquence, à toute dérision et humiliation, la Miss Univers a décidé de se soumettre à des exercices et à un régime strict pour tenter de retrouver sa silhouette, et en plus du fait qu’il était interdit à la reine de donner des interviews à la presse, et même plus. être photographié, car les kilos en trop étaient quelque chose qui «pouvait nuire à l’image qu’une Miss Univers devrait afficher».

Jouer

Miss Univers 1996 – Alicia Machado (VENEZUELA) Miss Venezuela-Univers 1996 – Alicia Machado2008-01-27T00: 58: 07Z

Vos troubles alimentaires

Dans un entretien avec le programme ‘Suelta La Sopa’, l’ancienne reine a révélé qu’elle souffrait de différents troubles dus aux critiques constantes qu’elle recevait: “Ce qui se passe, c’est que l’appréciation de soi-même, les troubles de l’identité, le harcèlement scolaire et tous ces phénomènes psychologiques auxquelles nous sommes maintenant exposés, ce sont des choses que j’ai vécu, souffert et enduré », a-t-il commenté.

J’ai été submergé par des maladies complexes pendant plus de six ans. La boulimie, l’anorexie, les troubles de l’alimentation, les troubles de l’identité et tout cela était le produit de nombreuses brimades. Cela m’a apporté beaucoup de rébellion, a-t-il assuré. Machado a également assuré qu’il était devenu victime de toxicomanie. «J’ai atteint des moments difficiles, j’avais des problèmes de dépendance, en particulier des pilules amaigrissantes, qui sont mélangées à des amphétamines. Je n’ai jamais eu de problème d’aucune sorte, disons la dépendance au divertissement. Dieu merci, les vices ont toujours été très loin de moi », ajoutant que« la combinaison de la célébrité, de l’argent, de l’immaturité et du «harcèlement» est une bombe atomique pour n’importe qui », a-t-il déclaré.

Comment était ta vie après avoir remis la couronne?

Après avoir délivré le titre qui l’a accréditée comme l’une des plus belles femmes de l’univers, Alicia Machado s’est retrouvée plongée dans une série de scandales. L’un d’eux s’est produit juste en 1998 quand elle a commencé sa carrière d’actrice et a fait ses débuts dans le roman “Samantha”.

À ce moment-là, son petit ami était accusé d’avoir tenté d’assassiner son beau-frère, une accusation pour laquelle il s’était enfui et pour laquelle l’ex-reine était accusée d’être son complice. Selon El País.

Le juge dans l’affaire Maximiliano Fuenmayor l’a accusée de l’avoir menacé de mort, et de lui avoir dit qu’il allait profiter de son amitié avec le président du Venezuela de l’époque Rafael Caldera et «allait prendre soin de mettre fin à sa carrière de juge, qui n’avait pas beaucoup d’argent, mais qu’elle était une amie personnelle du Président de la République et qu’elle allait le tuer plus tard ».

Concernant cette menace, le juge a déclaré qu’il reconnaissait que ce qu’elle avait fait était le produit de son immaturité et de son jeune âge. Cette performance d’Alicia l’a presque envoyée en prison.

Plus tard, avec toute la situation politique au Venezuela en 2000, l’ancienne Miss Univers a émigré aux États-Unis, où elle s’est installée, en raison du harcèlement constant auquel elle a été soumise par le fils décédé du président nouvellement élu du Venezuela, Hugo Chávez. «L’une des raisons pour lesquelles j’ai quitté le pays en 2000 était que j’avais constamment le fils de l’innommable qui me harcelait», a déclaré Machado mot pour mot. Ces déclarations de l’ancienne reine sont survenues à un moment où l’organisation Miss Venezuela était impliquée dans un scandale de prostitution impliquant des reines avec des fonctionnaires.

Mais encore une fois, le scandale est venu dans la vie de Machado en 2006, lorsqu’il a joué dans une scène sexuelle dans l’émission de téléréalité «La Granja», en Espagne. Après une nuit de beuverie, elle s’est couchée avec un autre participant de l’émission de téléréalité, une situation qui a conduit à la fin de sa relation amoureuse avec le joueur de baseball Bob Abreu.

Cependant, les pierres d’achoppement de l’ancienne reine et actrice ne se sont pas arrêtées. Certains de ses tweets lui ont donné une mauvaise image. En 2010, il a demandé des prières pour les deux Chines, alors qu’il parlait des deux Corées, et il en a été de même lorsqu’il a critiqué le «Brésilien» Cristiano Ronaldo, alors qu’en réalité il est portugais.

De même, l’ancienne Miss Univers a surpris et scandalisé le monde du divertissement, lorsqu’elle a déclaré que dans le passé elle avait des relations avec des femmes, notamment qu’elle aimait s’embrasser avec celles qui étaient «ses copines».

Son rôle de mère

Alicia Machado était la mère en juin 2008 d’une fille qu’elle a nommée Dinorah Valentina en promesse à une de ses tantes lorsqu’elle est décédée.

«J’ai décidé d’avoir ma fille dans mon esprit et avec toute la maturité du monde, personne ne tombe enceinte à 31 ans, sauf pour une femme comme moi qui a fait le tour du monde 4 fois, je suis étudiante à l’université, j’ai assez d’éducation pour prendre soin de moi et décider comment, quand et où. Je n’aime pas qu’ils insultent mon intelligence », a affirmé.

Celle qui est maintenant une jeune fille, est née d’une relation que Miss Univers a eue avec le Mexicain Rafael Hernández Linares, mais une liaison qui n’a pas duré longtemps, Alicia devant prendre les rênes de la maternité seule pour fonctionner en tant que célibataire mère.

«Dieu l’a envoyée pour toujours être mon ombre, mon bouclier protecteur, mon amie, mon soleil, ma vie, je l’aime», a ajouté Machado pour souligner le rôle fondamental que sa fille joue dans sa vie.

Cependant, dans les déclarations de la Vénézuélienne aux médias sur son rôle de mère, elle dit: «Je passe un mauvais moment avec ma fille, je suis actuellement face à une adolescente en âge de rebelle. En tant que mère, je suis dans une situation où elle est adolescente et les États-Unis sont très agressifs, il y a des choses différentes comme ici dans nos pays latins », a souligné Machado.

En effet, en mars 2021, Alicia Machado a offert une interview à «Ventaneando» où elle a admis que sa fille Dinorah Valentina se bat contre la dépression depuis plusieurs années, et qu’avec la situation d’enfermement due à la pandémie COVID -19, sa fille avait empiré, mais d’après ce qu’il a dit, sa fille peut aller de l’avant. Oui, c’est possible, avec beaucoup d’amour et souvent avec l’aide de la famille et des amis ».

D’un autre côté, concernant toutes les spéculations sur le père de sa fille étant un dangereux trafiquant de drogue mexicain, Alicia a déclaré que sa fille avait toutes les réponses et avait toutes les informations qu’elle devrait avoir. «Elle a la relation avec moi et la relation avec son père», a raconté Alicia dans une interview avec l’émission ‘Ventaneando’ en 2020, «pour elle, cet homme est son père et j’ai nourri cette relation qui n’a rien à voir avec moi et aujourd’hui, nous sommes amis », a-t-il déclaré dans des déclarations citées par Infobae.

Il convient de noter qu’autour de qui est le père de sa fille, de nombreuses spéculations ont été tissées, notamment que la reine et l’actrice ont reçu des menaces du Mexicain pour avoir révélé son identité dans un livre autobiographique que l’actrice a écrit, mais à la suite de la Fuyant une vidéo dans laquelle elle a été vue avec sa fille et Linares faisant des achats occasionnels en période de quarantaine, la reine et l’actrice ont parlé pour confirmer ce que beaucoup attendaient d’entendre:

«Ici pour ceux qui ne dorment pas. C’est le père de ma fille. Heureux? Intelligent. Le père de mes enfants. Ensemble, faisons le super pour notre princesse. Bénédictions », était le message fort avec lequel la vidéo a été diffusée.

Enfin, Alicia Machado, la femme, a déclaré l’année dernière dans une interview citée par Infobae «que le monde entier devrait savoir qu’après 25 ans à porter un bâton pour son propre peuple, elle en avait marre, elle était fatiguée, donc à partir de là Quiconque pensait même faire un commentaire sur ses réseaux sociaux, ceux qui ne sont pas pour ça, n’allait pas seulement les bloquer, mais la mère allait les mentionner ».

Jouer

Vidéo liée à Alicia Machado: l’univers miss le plus célèbre et le plus controversé de tous? 2021-05-15T16: 00: 39-04: 00

LIRE LA SUITE: Miss Univers 2021: quand et où est-il?