Alicia Machado pose attrayante à l’intérieur et sans haut

Alicia Machado pose séduisante en intérieur et sans haut | INSTAGRAM

Je passe par son Instagram officiel en tant que ex miss univers, Alicia Machado, a impressionné ses plus de 6 millions de followers sur Instagram en apparaissant posant dans une photographie de studio très attrayante dans laquelle elle ne portait qu’un chapeau et la partie inférieure de leur Intérieurs, c’est vrai, sans aucun Haut tout.

De cette façon, il était chargé de souhaiter un bon vendredi à ses partisans et d’annoncer que les bonnes choses arrivent, même si cette semaine il ne pourra sauver personne de ses compagnons à l’intérieur de la maison, « La Casa de los Famosos », les célèbre émission de télé-réalité de Telemundo qui a été un grand succès.

Jusqu’à présent, elle a obtenu plus de 58 000 likes et bien sûr des milliers de commentaires où ses fans lui font un compliment ou un compliment, cherchant à la féliciter pour elle. Beauté incroyable, mais aussi bien sûr lui déclarant son grand amour et son admiration pour elle.

Dans la instantané On peut voir comment il tient Sé avec une canne de style Broadway sur fond blanc et bien sûr cette silhouette impressionnante qu’il a, qui a réussi à chouchouter son public et à attirer de plus en plus d’utilisateurs sur son profil.

Le célèbre pourrait être sur le point de remporter le Réalité Spectacle déjà mentionné et cela la remplit d’émotion, nous avons récemment vu une vidéo dans laquelle elle était classée parmi les finalistes en battant un autre de ses camarades de classe dans un concours dans lequel ils devaient deviner laquelle des deux surfaces avait le plus de photos.

Alicia Machado toujours prête à poser pour ses fans sur Instagram.

Jusqu’à présent, nous avons condamné Gisela Aboumrad, Manelyk González et Cristina Eustace, qu’il ne peut pas sauver car, comme nous l’avons déjà mentionné, il n’est pas en position à Cali, quelque chose peut être fait pour eux.

Cette photographie a été réalisée une semaine avant qu’Alicia n’entre dans ladite maison, elle se préparait à continuer à télécharger du contenu sur son Instagram officiel malgré le fait qu’elle soit très occupée au sein dudit programme.

Cette même stratégie a utilisé Celia Lora, la célèbre Mexicaine qui était également à l’intérieur de cette maison populaire, dans laquelle elle a eu l’occasion de faire et de casser, de gagner de nouvelles amitiés et inimitiés, quelque chose que les deux ont affronté et étaient déjà prêts à faire avant d’entrer dans le spectacle.