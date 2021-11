Alicia Machado reçoit un message de Carmen Salinas

. En 2014, Alicia Machado était « coach » à Nuestra Belleza Latina

Hier, 15 novembre, la finale tant attendue du dernier Telemundo Reality Show, « La Casa de los Famosos » a eu lieu, ici, les cinq derniers restants dans la maison, ont rencontré leur sort dans un vote historique qui a accumulé plus de 65 millions voix.

Précisément sur ces 65 millions de votes, 40 millions étaient pour la toute nouvelle gagnante, l’actrice, présentatrice, femme d’affaires et Miss Univers 1996, Alicia Machado, qui était chargée d’éteindre « littéralement » la lumière dans tous les recoins de l’endroit qui était chargé de nombreuses expériences, romance, drame et beaucoup d’adrénaline qui ont gardé le public collé aux écrans pendant 12 semaines très intenses.

Semaine après semaine, l’ancienne reine de beauté vénézuélienne a conquis le cœur du public qui a écouté ‘La Casa de los Famosos’ avec sa sympathie, sa fraîcheur, son naturel et son sens de l’humour, des qualités qui ont rendu le public les jours d’élimination , à qui Machado elle-même a assuré à plusieurs reprises » tout devoir « , se tournera pour la sauver d’une éventuelle élimination.

Mais toujours la gagnante, Alicia Machado a reçu ceci, un autre triomphe dans sa carrière, avec la galanterie digne d’une reine, et quelques minutes plus tard, en quittant ‘La Casa de los Famosos’, elle s’est fondue dans une étreinte avec sa petite fille Dinorah Valentina, et sa mère, qui l’attendaient avec impatience dehors.

Machado, comme prévu, a offert quelques mots d’encouragement à tous les Latinos, indiquant que « nous sommes la force la plus importante des États-Unis » et était satisfait et très reconnaissant à tout moment de cette réalisation.

Alicia Machado : Dévastée en recevant un message de Carmen Salinas

Mais lors de la dernière nuit, Alicia Machado et Pablo Montero ont reçu un cadeau très émouvant et spécial ; un message que la légendaire actrice et productrice Carmen Salinas aurait enregistré des heures avant d’avoir subi un accident vasculaire cérébral massif qui la maintient dans le coma et une thérapie intensive dans un centre de santé de Mexico.

Il ne fait aucun doute que cela a dû être un moment très difficile pour Alicia Machado quand, en quittant ‘La Casa de los Famosos’, elle a appris la mauvaise nouvelle concernant Carmen Salinas, et a également appris que l’actrice, femme d’affaires et personnalité politique mexicaine, Il aurait envoyé un message à Machado et Pablo Montero qu’il a enregistré quelques heures seulement avant de souffrir de la maladie difficile dont il souffre maintenant.

«Je félicite de tout mon amour mes enfants adorés Alicia Machado, que j’adore de toute mon âme, et mon Pablito Montero, qui en plus d’être mon compatriote est comme mon fils, je l’aime beaucoup et je l’admire beaucoup. Je veux que vous gagniez, que vous gagniez et que vous m’apportiez le prix, vous apportez le prix ici pour moi. Je vous envoie plein de bisous et de bénédictions, prenez bien soin de vous petits enfants, je vous aime de toute mon âme et je vous souhaite de tout mon cœur de triompher. N’oubliez pas que je suis la maman de Carmen Salinas qui vous aime », a déclaré Carmen Salinas dans sa vidéo.

Jouer

Alicia Machado est attristée par l’état de santé de Carmen Salinas | aujourd’huiJour | TelemundoVidéo officielle d’aujourd’huiJour. Après son départ de l’émission de téléréalité La Casa de los Famosos, l’ancienne reine Alicia Machado n’a pas pu contenir ses larmes lorsqu’elle a appris que Carmen Salinas est dans le coma. La célèbre femme a été émue de voir le message de soutien que son amie a enregistré quelques heures avant son hospitalisation. Téléchargez notre… 2021-11-16T17: 03: 51Z

Visiblement émue, et à travers les larmes, Alicia a dit : « Oh ma vie ! Je suis vraiment désolé, j’espère que je pourrai aller la voir et qu’ils me permettront de la voir et d’apporter un amour et un câlin à une femme aussi merveilleuse qu’elle ».