Alicia Machado remercie publiquement ses ennemis, pourquoi ?

Alicia Machado ne se lasse pas de remercier la vie pour le bon temps qu’elle vit. Le Vénézuélien de 45 ans connaît une véritable renaissance après avoir triomphé dans l’émission de téléréalité La casa de los Famosos, sur Telemundo. Il est si heureux qu’il a même pris le temps de remercier ses ennemis.

« Aujourd’hui, je ne peux que vous remercier tous ! A l’univers, à mes proches, à mes amis et ennemis, à Dieu dans son immense Miséricorde ET à ma mère ! Je veux juste continuer à vivre avec la conviction d’être heureux. Chaque jour, je fais toujours ce que mon cœur me dit, marchant toujours sur le chemin de l’amour-propre. J’aime ma vie. Je vous souhaite le meilleur, ce que vous méritez, l’amour et la grâce de Dieu. Santé, amour et joie, beaucoup de joie. Joyeux 2022 ! », a-t-elle écrit à côté d’une image qu’elle a postée en bikini.

L’ancienne Miss Univers a également partagé ses dernières heures de 2021, où on peut la voir profiter d’une célébration intime du Nouvel An avec sa fille, Dinorah Valentina, 13 ans.

« Bonne 2022 ! Toujours ensemble, nous allons pour plus. Santé, amour et prospérité. Merci universel ! #motherdaughter #happynewyear #reallove Merci ma fille de faire partie de moi, d’être mon monde, mon fil de terre. Mon peuple, nous vous aimons ! » Il a écrit de la plage, où il est arrivé avec sa fille bien-aimée pour profiter du feu d’artifice.

La reine de beauté n’a pas été affectée par sa rupture avec son partenaire en prison Roberto Romano, 31 ans, avec qui elle a eu une brève idylle après avoir quitté La Casa de los Famosos. Lorsqu’elle a rapporté qu’elle était célibataire à ses plus de 1,8 million de followers sur Instagram, la Vénézuélienne a souligné qu’elle se sentait plus autonome que jamais, indiquant clairement qu’elle n’avait pas besoin d’un homme à ses côtés pour se sentir épanouie et heureuse.

« La véritable autonomisation des femmes réside dans nos actions plus que dans nos paroles. Savoir discerner ce que l’on veut et ce dont on a besoin dans sa vie est déterminant. Fais attention 2022, que j’aille avec tout, plus sûre de moi que jamais, reconnaissante de l’amour de mon public, célibataire, au cœur blindé et vacciné. Que rien ne nous arrête ! », écrivait-il à cette occasion pour rassurer son public, qui voyait avec méfiance les raisons de Romano d’être avec sa diva.

« Mieux vaut célibataire qu’en mauvaise compagnie », « Et maintenant oui, laissez pleuvoir les patates sur cette beauté », « Bien, parce que je n’ai pas aimé @robertoromanomx pour vous ou pour toute femme mûre et responsable », étaient quelques-uns des commentaires ils l’ont laissé à l’époque.