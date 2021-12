Alicia Machado répond à Gaby Spanic qu’elle est ennuyeuse | INSTAGRAM

Depuis le célèbre ex mademoiselle Universo, Alicia Machado, est entrée au Telemundo Reality Show La Maison des CélèbresOn pouvait voir qu’elle allait avec tout, prête à profiter et à vivre l’expérience au maximum.

C’est pour cette même raison que depuis qu’on l’a vue dans l’émission on s’est rendu compte qu’il y aurait beaucoup de choses à dire, elle a eu des confrontations avec certains participants, elle s’est exprimée ouvertement sur n’importe qui dont vous aurez besoin un peu de son avis et surtout elle a pris le l’occasion d’avoir quelques romances, étant celle de Robert romain le plus important et celui qui reste à ce jour.

Grâce à cette façon d’agir et d’être gaby espagnole Elle a commenté cette façon de vivre l’expérience dans la réalité, assurant qu’elle n’allait pas avec ces intentions, qu’elle allait simplement vivre ensemble sainement, laissant entendre qu’Alicia avait peut-être un peu dépassé les bornes.

En fait, les deux ont eu l’occasion d’échanger des mots à l’intérieur de la maison, une confrontation qui lui a fait perdre sa amitié, car avant cela, ils se considéraient comme plus proches.

Or, après plusieurs semaines de ce qui a remporté le concours, Alicia Machado fêtait son anniversaire et en a profité pour répondre aux messages de Gaby Spanic sur ce qu’il disait d’elle.

C’est alors qu’il a assuré que Gaby Spanic est une ennuyeuse, qu’elle aurait peut-être dû s’amuser un peu plus dans le programme et profiter des moments, peut-être qu’elle n’aurait pas le temps de parler des autres.

Au moment où Alicia Machado célèbre qu’à 45 ans elle est plus mince, grâce au fait qu’elle a perdu 11 kilos dans l’émission de téléréalité susmentionnée, elle assure même qu’elle n’est pas reconnue sur les photos et que celui qu’ils ont utilisé pour leur gâteau est le celui qu’ils ont utilisé Aussi sur Telemundo, le seul détail qu’il n’a pas aimé de la fête.

Dans Show News nous continuerons à garder un œil sur Alicia et bien sûr nous le partagerons avec vous afin que vous ne manquiez aucun détail de la belle artiste qui n’arrête pas d’attirer l’attention sur les réseaux sociaux et de diviser les opinions parmi les internautes avec ses commentaires et ses actions.