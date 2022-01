Alicia Machado révèle sa formule secrète pour gagner une émission de télé-réalité

.

Alicia Machado continue de profiter de son triomphe en se couronnant vainqueur de l’émission de téléréalité La Casa de los Famosos (Telemundo). Récemment, l’ancienne Miss Univers était l’invitée du tournage de l’émission de téléréalité « Por Amor o por Dinero », dans laquelle 16 célibataires vivent isolés dans une oasis tropicale.

La radieuse vénézuélienne de 45 ans est arrivée dans les installations idylliques, où elle a partagé de sages conseils pour pouvoir bien performer dans ce format de programme.

Les participants ont écouté attentivement chaque mot de la reine de beauté qui, à ce stade, est un véritable mentor pour ceux qui veulent suivre ses traces et devenir un triomphe de la téléréalité.

« La vie est une rude compétition, la vie est une rude compétition. Tout est condensé à l’intérieur ici, ici on voit les réalités de la vie : les bonnes personnes, les conflictuelles, les enchevêtrements, les coquettes, les envieuses, les positives (…) c’est la vie. La vie est un arc-en-ciel de personnalités différentes et de choses différentes, et c’est ce qu’il faut faire, essayer de profiter de la vie », a-t-elle déclaré, convaincue.

L’un des aspects que Machado a le plus souligné était l’importance d’être authentique. « Il est prouvé qu’être soi-même, avec ses valeurs, ses principes, sa loyauté peut se gagner équitablement », a-t-il ajouté, faisant allusion à son triomphe fulgurant.

Selon le Vénézuélien, il est essentiel d’utiliser l’intelligence pour générer des stratégies. « Au final, la route est un jeu et ici la stratégie, la ruse, c’est celle qui aura le dernier mot pour qu’ils continuent à rivaliser », a-t-il ajouté.

Avec la confiance et l’impolitesse qui la caractérisent, Machado a fait référence à ce que les gens qui regardent la télévision veulent vraiment voir. « Il y a quelque chose qui s’appelle l’éthique, et je crois que ce type de programme se gagne avec de nombreuses valeurs. Les familles veulent voir des gens avec des valeurs », a-t-il souligné.

Les sages paroles de l’animatrice ont suscité une réaction positive de ses plus de 1,8 million de followers. « Là où tu te tiens tu brilles, incroyable tout ce que tu dis, de bons conseils », « Incroyable, tu nous captives toujours par ta présence », et « Ils ont mis notre Alicia pour augmenter la note… parce qu’Alicia est célèbre et adorée. Elle l’est », faisaient partie des commentaires flatteurs qu’ils lui ont écrits.