Alicia Machado sans haut sur la photo la plus coquette qu’elle ait faite

Alicia Machado sans haut sur la photo la plus coquette qu’elle ait prise | INSTAGRAM

Participe actuellement à l’un des Télé réalité le plus réussi jamais réalisé La Maison des Célèbres de TelemundoAlicia Machado s’est avérée être une personne pleine de surprises, d’anecdotes et, surtout, de beaucoup de travail.

C’est pourquoi nous aborderons aujourd’hui l’un des Séances de photos qui a eu un résultat plus coquette tout au long de l’histoire de sa longue carrière malgré le fait qu’elle était Miss Univers et ce dont elle a pris de nombreuses photos, cela a été considéré comme l’un des favoris de ses fans

C’est un La photographie dans lequel il apparaît sans haut certains, couvrant avec ses coudes la chose la plus importante pour pouvoir placer l’image dans Instagram, un réseau social où il existe diverses restrictions en plus de ce qu’il voulait simplement faire travailler l’imagination de ses fans.

Il apparaît avec des intérieurs noirs, la partie supérieure totalement déboutonnée, en plus du cou, il présente un nœud noir, des cheveux dénoués et bien sûr une silhouette enviée par beaucoup et désirée par beaucoup plus.

La photo a été likée par plus de 140 000 utilisateurs d’Instagram qui se sont également engagés à exprimer dans les commentaires combien ils ont aimé le résultat en plaçant des emojis de cœurs et de feux, ainsi que de nombreux mots dans lesquels ils ont réussi à exprimer leur grande admiration pour elle. .

Il est important de mentionner que la plupart des fans d’Alicia sont amoureux d’elle et nous pouvons voir qu’elle continue de balayer le cœur même de certains des participants de l’émission télévisée à laquelle elle participe toujours et en ce moment avec le possibilité d’être éliminée lors d’un vote dans lequel elle vous demande de bien vouloir l’aider, car elle considère qu’en ce moment elle n’a le soutien d’aucun colocataire.

Il convient de mentionner que plusieurs dynamiques ont été menées au sein du programme et l’une des plus récentes était dans laquelle il s’est consacré à écrire les moments les plus difficiles de sa vie sur un tableau noir et à nous les raconter avec les larmes aux yeux et quelques pleurs. été pour elle certaines occasions de sa vie.

Nous vous recommandons de regarder la vidéo afin que vous puissiez apprécier comment la belle ancienne Miss Univers a avoué qu’elle est la pire Miss Univers de l’histoire, quelque chose que vous ne pouvez pas apporter et que nous partagerons avec vous ici sur Show News donc nous vous recommandons que vous continuez à regarder.