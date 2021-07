Alicia Machado se dit victime de xénophobie chez MasterChef

. L’ancienne Miss Univers Alicia Machado assiste aux Latin American Music Awards 2016 au Dolby Theatre le 6 octobre 2016 à Hollywood, Californie.

L’ancienne Miss Univers vénézuélienne 1995, Alicia Machado, a publié dans les dernières heures via ses réseaux sociaux, une vive plainte contre certains participants et la présentatrice de MasterChef Celebrity Colombia 2021, Claudia Bahamon, dont elle se dit victime de xénophobie.

« Dieu merci, ce spectacle est terminé. Quelle honte des gens. Je suis très désolé d’avoir vécu la violence, la frustration et la xénophobie que l’on respire en Colombie », ont déclaré Machado.

À travers une vidéo en direct, partagée via son profil sur Instagram, l’ex-reine controversée a fait allusion aux moments difficiles que certains des participants de l’émission de téléréalité sur la cuisine colombienne ont vécu, soulignant que dans le concours, elle a toujours donné le meilleur d’elle-même; qu’il a toujours tout donné “sur n’importe quelle scène et à tout moment”.

“Dieu merci, beaucoup de choses qui ont été faites contre moi, je n’ai pas réalisé, parce que j’étais concentré sur ce qui m’appartenait. Ce à quoi elle n’était pas habituée, c’est la xénophobie. Voir le côté positif : à quel point j’ai vécu tant d’épisodes de xénophobie, d’envie et de ressentiment contre moi, car cela m’a donné l’occasion de réaliser définitivement un petit problème dont souffrent les Vénézuéliens », a-t-il déclaré, ajoutant « maintenant je suis plus en solidarité avec cette situation, car pour beaucoup je représente une voix ».

Vous pouvez voir la vidéo complète ci-dessous :

Et, c’est que dès le début de l’émission, le public a pu voir comment le groupe de femmes colombiennes, l’actrice Carla Giraldo, le mannequin Catalina Amaya et la chanteuse Marbelle, ont mis les Vénézuéliens de côté, ils ne s’entendaient pas bien. avec elle, et on a appris que Carla Giraldo avait eu une dure confrontation avec l’ex-reine lorsqu’elle a attiré son attention, pour avoir mal traité le personnel de production de téléréalité.

De ce groupe d’amis, sans citer leurs noms, la Vénézuélienne a déclaré : “une, deux, trois ou quatre mouches, parfois, endommagent un plat délicieux”, assurant toutefois que son amour pour le pays reste le même.

Mais, de la même manière que l’actrice et mannequin se plaignait de discrimination de la part de ses concurrents, Alicia a également fait remarquer à l’animatrice de l’émission, Claudia Bahamon, avoir le même comportement discriminatoire et arrogant que ses compatriotes.

“Le chagrin des autres Claudia Bahamón, je pense qu’avant que tu ne sois une pom-pom girl, je brillais déjà dans d’autres cieux. Et oui, j’ai toujours su que j’étais dans un concours culinaire, ceux qui n’étaient pas tes amis les pétulants et xénophobes. La vie prend plusieurs tours, petite poupée », a conclu Machado.

Les déclarations de Miss Univers 1995, à propos de Claudia, ont eu lieu lorsque le week-end dernier, comme le cite Infobae, après la question de Claudia Bahamón de savoir si elle voulait continuer à concourir, Machado a dit oui, mais que l’atmosphère dans le programme était très lourde pour elle.

Selon Alicia, Carla Giraldo et Catalina Maya parlaient dans son dos pendant le concours, ce qui a créé une atmosphère inconfortable dans le programme. Un sentiment soutenu par d’autres concurrents tels que Mario Espitia, Liss Pereira et Ana María Estupiñán. Cependant, en réponse à Alicia, Claudia Bahamón a rappelé à la Vénézuélienne qu’elle participait à un concours de cuisine et qu’elle ne vivait pas ensemble.

A noter qu’en solidarité avec Alicia, plusieurs de ses followers à travers les réseaux sociaux, ont fait part à la candidate de téléréalité de leur sympathie et solidarité pour les moments difficiles qu’elle a dû traverser lors des enregistrements de l’émission.

Ce à quoi Machado a répondu : « Je sais qu’il y a une vague en ce moment sur les réseaux sociaux concernant ma participation à ‘Master Chef Celebrity’. Je veux que vous sachiez que mon cœur reste encore plus attaché à la Colombie, ma relation avec vous est aussi depuis de nombreuses années, mes meilleurs amis sont colombiens et c’est un pays qui vit actuellement une situation difficile, mais nous allons tous déménager vers l’avant », a-t-il déclaré.

La chanteuse Marbelle a répondu

Il convient de noter que le début de cette histoire controversée est à peine connu, car la deuxième partie est sur le point d’atteindre son point culminant, alors que le plus célèbre chanteur de musique techno de Colombie “Marbelle”, a répondu aux plaintes de la reine .

La chanteuse du « Collier de perles », a posté sur son compte Twitter officiel, une très vive critique à l’encontre d’Alicia, où elle affiche sa position de non-conformité pour ses déclarations, et a expliqué qu’ils n’étaient pas des amis à elle car elle était une « impolie personne”, et aussi “il faut aussi avouer que nous n’étions pas ses amis car elle nous a invités à nous prostituer avec ses amis qui “ne sont pas des trafiquants de drogue”, mais sont des “très bonnes personnes””, a écrit le Colombien.

Il devrait aussi avouer.. que nous n’étions pas ses amis car il nous a invité à nous prostituer avec ses amis qui “ne sont pas des trafiquants de drogue” “ce sont des gens très bien” https://t.co/BhqadguMgr – MARBELLE (@Marbelle30) 10 juillet 2021

Sur ces dernières déclarations Alicia Machado ne s’est pas manifestée, mais si l’on sait que l’ancienne candidate de cette réalité, a remercié la chaîne RCN et les techniciens de production d’avoir eu sa participation à l’émission, et dont elle a dit être « une belle expérience , plus positif que négatif », et a souligné que la Colombie a des gens merveilleux et qui travaillent dur.

Enfin, l’artiste a annoncé qu’elle reviendrait bientôt au pays avec la « revanche de l’amour et de l’affection » pour faire ce qu’elle sait faire, c’est-à-dire agir, en faisant toujours preuve de respect et de professionnalisme.

LIRE LA SUITE: L’étreinte émotionnelle entre Messi et Neymar après la finale de la Copa América [VIDEO]