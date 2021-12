Alicia Machado se retire des médias, préfère une vie privée | INSTAGRAM

La belle Ancienne Miss Univers vénézuélienne, Alicia Machado, a fait des métaux et des nostalgiques en annonçant qu’elle se retirerait des médias et des projecteurs, après avoir remporté le Reality Show et vous profitez de ses milliers de dollars, assurant qu’elle préfère profiter de sa vie privée.

Après des mois à défrayer la chronique et à être une figure très médiatique, elle préfère vivre son bonheur, se reposer un peu et la reprendre vie privée en compagnie de ses proches, il l’a annoncé dans son Instagram officiel.

Mais il a aussi laissé de l’espoir dans le message, assurant que cette 2022 viendra avec de belles surprises, infiniment reconnaissant et espérant que nous profitons de la Noël dans nos maisons, nous souhaitant de joyeuses fêtes.

Grâce au message, ses plus de 1,8 million de followers ont été un peu émus par la pièce de divertissement et également surpris, certains confus et voulant continuer à les regarder dans un programme, mais respectant bien sûr sa décision.

Et est-ce que le célèbre avait participé à divers Réalité, premier arrivé Chef cuisinier pour gagner plus tard celui de Telemundo où elle a acquis une plus grande notoriété et bien sûr suscité polémique et conversation sur les réseaux sociaux et surtout que les projecteurs étaient braqués sur elle.



Alicia Machado a dit au revoir à ses fans et ils lui ont souhaité le meilleur dans sa vie privée.

De hecho, recientemente han surgido muchas notas y mucha información respecto a su pareja, Roberto Romano, quien estuvo con ella participando dentro del ya mencionado Reality show y supuestamente se están dando una oportunidad para conocerse, aunque no los hemos visto juntos ni siquiera en su fête d’anniversaire.

Dans les commentaires, nous pouvons voir le grand soutien qu’il a obtenu, les gens lui souhaitant le meilleur et lui assurant qu’il mérite tout, bien sûr certains ont également souhaité qu’il profite du grand prix qu’il a remporté chez le célèbre.

Pour l’instant, nous devrons attendre qu’Alicia Machado continue de partager un peu de sa vie à travers ses réseaux sociaux, même si elle peut le faire jusqu’à l’année prochaine, mais nous partagerons tout ici sur Show News.