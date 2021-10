Alicia Machado sent que tout le monde est contre elle à La Casa de los Famosos

Alicia Machado sent que tout le monde est contre elle dans Reality | INSTAGRAM

Le célèbre Réalité Scomment de Telemundo ‘La Maison des Célèbres’ Il n’a pas cessé de donner de quoi parler, il intrigue des divisions parmi ses participants et bien sûr des confrontations, c’est ce qui s’est passé ces derniers jours dans ledit programme, dans lequel Alicia Machado pourrait être l’objectif de tous les participants pour apparaître dans la prochaine élimination .

Il a récemment joué dans un autre affrontement avec un membre très spécial pour elle car c’était son ex-partenaire Pablo Chasseur, avec laquelle la Vénézuélienne a fini d’exprimer tout ce qu’elle ressent et pense de la chanteuse, gagnant ainsi les autres participants se sont retournés pour la voir avec des yeux de mépris.

C’est pour cette raison même que ex miss univers Elle a décidé de demander au public bien-aimé et aux téléspectateurs qui se considèrent comme ses fans de l’aider car elle n’a que Manelyk González comme allié dans le divertissement télévisé.

Il a d’abord confronté Celia Lora dont il a dit qu’elle était une @rpy et une tarentule. Mais tout ne s’est pas arrêté là, vous pouvez continuer avec Gabriela Spanic, car je ne doute pas une seconde de tous les mots que je dirais à cette occasion dans la cuisine de la maison, excellent divertissement pour les téléspectateurs qui apprécient ce type d’événement.

A cette occasion, Gaby a mentionné qu’elle est une personne sans éducation et sans respect pour les autres, titres qu’elle a gagnés après tant d’expressions à l’antenne qu’elle a été encouragée à dire.

C’est Maripily qui s’est chargée de révéler qu’elle croit qu’Alicia Machado est comme ça parce qu’elle n’a pas trouvé d’autre personne pour l’affronter comme elle l’a fait une fois dans un concours de danse auquel ils ont participé ensemble, assurant qu’elle est comme ça parce que. les autres célébrités l’ont quittée.

L’aussi célèbre a révélé qu’ils s’étaient rencontrés dans le concours susmentionné et qu’elle seule pouvait y faire face car c’est la même chose.

De plus, je profite également de la situation pour dire qu’ils aiment tous les deux les enfants plus jeunes qu’eux, malgré tout ce qu’il a vu qui se passe à l’intérieur de la maison et qu’il pense une autre des similitudes qu’ils ont.

C’est ainsi qu’Alicia Machado a également décidé d’adresser un message aux téléspectateurs et leur a demandé de bien vouloir la soutenir afin qu’elle ne soit pas éliminée de cette émission de téléréalité dans laquelle elle est déterminée à gagner.