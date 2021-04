Alicia Machado vit une étape très difficile avec sa fille

. Alicia Machado vit un défi difficile dans son rôle de mère.

Alicia Machado a été très sincère lorsqu’elle a parlé de l’étape difficile qu’elle vit avec sa fille Dinorah Valentina à la suite de son adolescence. Lors d’une rencontre avec les médias au Mexique, l’interprète vénézuélienne a souligné qu’il n’avait pas été facile de faire face à la rébellion de son premier-né.

«En ce moment, j’ai du mal avec ma fille, je suis actuellement confronté à l’élevage d’une adolescente qui est à l’âge rebelle. En tant que mère, je suis dans une situation où elle est adolescente et les États-Unis sont très agressifs, les choses sont différentes là-bas comme ici dans nos pays latins », a souligné Machado.

Interrogée par des journalistes sur le différend juridique entre Marjorie de Sousa et Julián Gil pour la garde du petit Matías Gregorio, l’actrice a déclaré qu’elle préférait ne pas commenter l’affaire car elle se concentre actuellement sur ses propres problèmes avec sa fille.

Alicia Machado a souligné que son premier-né est une fille très noble qui est actuellement entourée de beaucoup d’amour de la part de ses proches pour pouvoir surmonter avec succès son stade de rebelle pendant son adolescence.

Machado a souligné que le soutien qu’elle a reçu de ses proches a été la clé pour pouvoir élever sa fille en tant que mère célibataire: « Oui, vous pouvez, avec beaucoup d’amour et souvent avec l’aide de la famille et des amis. »

La Miss Univers 1996 dont on se souvient est devenue mère avec l’arrivée de Dinorah Valentina Hernández en juin 2008.

La fille d’Alicia Machado souffre de dépression

En mars 2021, Alicia Machado a offert une interview à «Ventaneando» où elle a admis que sa fille Dinorah Valentina souffrait de dépression depuis plusieurs années. Cependant, la situation s’est aggravée en raison du confinement dû à la pandémie de COVID-19.

«Non seulement à cause de la pandémie, il y a un phénomène chez la jeunesse des États-Unis, plus que tout chez les adolescents entre 12 et 14 ans, il y a une profonde dépression chez les enfants qui émerge en ces mois d’enfermement et les enfants ont J’ai été très violent, déprimé, triste et ma fille a été touchée par ce groupe d’enfants », a déclaré Machado dans le spectacle de divertissement mexicain.

L’actrice vénézuélienne a expliqué qu’elle avait pris des mesures à ce sujet immédiatement après avoir réalisé que sa fille souffrait de dépression, de sorte que la mineure a reçu l’aide de spécialistes en la matière.

Machado a fondu en larmes à cause de son expérience de mère célibataire

En avril 2019, Alicia Machado a partagé une vidéo sur la plateforme Instagram pour souligner qu’être une mère célibataire de Dinorah Valentina Hernández n’a pas été facile du tout.

«Les enfants veulent toujours avoir les deux parties, le père et la mère, dans mon cas cela n’a pas été possible mais bon, c’est la vie, nous allons de l’avant. Ma fille est très intelligente, très aimée », a déclaré la star les larmes aux yeux, se rappelant que sa fille n’a eu son soutien que tout au long de sa croissance.

« Dieu l’a envoyée pour être toujours mon ombre, mon bouclier protecteur, mon ami, mon soleil, ma vie, je l’aime », a ajouté Machado pour souligner le rôle fondamental que sa fille joue dans sa vie.

Alicia Machado a révélé l’identité du père de sa fille

Dans une interview accordée à «Ventaneando» en juin 2020, Alicia Machado a brisé le silence sur l’identité de son père aîné après des années de spéculation des médias hispanophones.

Selon l’émission de divertissement mexicaine, l’homme d’affaires Rafael Hernández Linares est le père de la fille d’Alicia Machado. À ce moment-là, la reine de beauté a affirmé qu’elle ne cachait aucun secret à sa fille.

« Ma fille connaît les vérités qu’elle doit connaître, ma fille a toutes les réponses dont elle a besoin, elle a sa relation avec moi et elle a sa relation avec son père », a déclaré Machado pour clarifier toutes les rumeurs concernant l’identité du père, marqué par Dinorah Valentina Hernández lorsque nous avons l’information.

