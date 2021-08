Alicia Silverstone et Christian Siriano recréent une scène sans indice

Vous serez totalement buggin ‘à propos de Alicia pierre d’argentla dernière reconstitution Clueless !

Ces derniers mois, la femme de 44 ans a repris son rôle emblématique de Cher et recréé des scènes du film culte pour adolescents de 1995 dans des vidéos TikTok. Dans son dernier clip, publié le vendredi 13 août, Alicia a fait appel à son bon ami, créateur de mode. Christian siriano, 35 ans, pour jouer le béguin de son personnage, Christian, dans une scène hilarante de séduction ratée dans une chambre.

“J’ai enfin mis Christian au lit…”, a écrit l’actrice. “Bon #vendredi13 #Clueless @christiansiriano”

Comme dans le film, lors de leur vision maladroite de Spartacus, ce chrétien amène également Alicia à faire une chute. Mais la vidéo TikTok des stars se termine très différemment !

En juin et juillet, Alicia a partagé des vidéos TikTok d’elle-même recréant deux autres scènes Clueless avec son fils Ours bleu jarecki, 10. Dans son premier film, qui marquait son premier TikTok, l’actrice et le garçon ont reconstitué la partie où Cher porte son blazer à carreaux jaune et sa minijupe assortie sur le campus de son lycée et repousse un étudiant odieux, prononçant l’une de ses lignes emblématiques. Dans son deuxième, Alicia a joué Cher tandis que son fils a dépeint le père sévère de son personnage.