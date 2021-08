Alicia Silverstone recrée la scène emblématique de Clueless avec Christian Siriano

Dans Clueless Cher essaie de flirter avec la recrue Christian Stovitz (joué par Justin Walker), avant de se rendre compte qu’il est gay. Dans la scène, Cher et Christian sont allongés sur le lit et elle insiste sur le fait qu’elle a froid aux pieds, laissant entendre qu’ils devraient s’embrasser pour se réchauffer. Mais au lieu de saisir l’allusion, Christian jette deux oreillers sur elle. Cher sans abandonner, essaie de saisir ses cheveux de manière séduisante, mais finit par tomber du lit.

“J’ai enfin mis Christian au lit ! 😏😂 @csiriano et moi nous sommes un peu amusés en France… 🇫🇷💕 #Clueless”, a écrit l’actrice de 44 ans. Plus Alicia et le ‘nouveau Cristian’ Ils mettent leur propre tour sur le classique, et il lui saute dessus en plaisantant après qu’elle soit tombée du lit C’est la scène originale.