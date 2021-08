Alicia Silverstone recrée un baiser raté ‘Clueless’ avec un vrai chrétien

Alicia Silverstone continue de s’amuser à recréer des scènes de son film révolutionnaire Clueless. Dans sa dernière publication sur Instagram, elle a recréé les avances romantiques ratées de son personnage Cher Horowitz envers Christian Stovitz. Christian a été joué par Justin Walker dans le film bien-aimé de 1995, mais le designer Christian Siriano a rempli le rôle dans la nouvelle vidéo.

Dans le clip, Silverstone a recréé sa voix de Cher alors qu’elle disait à Siriano que ses pieds étaient froids pendant qu’ils regardaient Spartacus (1960), le même film que Cher et Christian ont regardé dans Clueless. Siriano a ensuite recouvert Silverstone d’oreillers. Silverstone a ensuite essayé de lui retourner les cheveux de manière séduisante avant de tomber du lit, tout comme Cher dans le film. “Est-ce que ça va?” demanda Siriano. “Je vais bien”, a déclaré Silverstone.

Alors que Cher et Christian parlaient de vin avant le départ de Christian, dans la version 2021 des événements, Siriano a surpris Silverstone. Il a sauté du lit, juste au-dessus d’elle. Les deux ont ensuite ri de façon hystérique à la fin du clip. “J’ai enfin mis Christian au lit ! [Siriano] et je m’amuse en France”, a écrit Silverstone en légende.

Clueless, qui a été écrit et réalisé par Amy Heckerling et inspiré par Emma de Jane Austen, a célébré son 26e anniversaire cette année. Pour célébrer l’occasion, Silverstone a recréé des scènes sur les réseaux sociaux. En juin, elle a partagé une vidéo TikTok avec elle-même portant un blazer jaune similaire à celui de Cher dans le film. “Comme si!” dit-elle en poussant son fils Bear, 10 ans, à l’écart. Bear a également remplacé le père de Cher (joué par Dan Hedaya dans le film original) lorsque Silverstone a recréé le “Ça ressemble à underweah!” le 19 juillet.

Dans une interview Vogue pour marquer le 25e anniversaire de Clueless l’année dernière, Silverstone a réfléchi sur l’héritage de Cher. “Je pense que les gens s’identifient au cœur de Cher et à sa volonté de changer et de grandir à cause de sa bêtise”, a déclaré Silverstone au magazine à l’époque. “Elle s’efforçait d’évoluer à cause de son gentil Josh. Je ne sais pas comment expliquer pourquoi ou ce qui a fait de Clueless ce que c’était, mais je sais que c’est arrivé et je sais que les gens continuent de l’aimer. Et ça ne vieillit jamais , alors c’est la bonne nouvelle. Les gens disent toujours Oh, tu dois en avoir marre. Mais de quoi en avoir marre ? Les gens aiment le film dans lequel tu es ? Ça ne s’améliore vraiment pas. “

Silverstone, 44 ans, joue dans la série The Baby-Sitters Club de Netflix en tant qu’Elizabeth Thomas-Brewer. mère de Kristy de Sophie Grace. La première saison de la série est sortie en juillet 2020 et une deuxième saison est maintenant en préparation. Elle exprime également la reine Marlena dans Masters of the Universe: Revelation.