Alicia Vikander accueille un bébé avec Michael Fassbender

La lauréate d’un Oscar, Alicia Vikander, a révélé qu’elle et son mari Michael Fassbender avaient accueilli leur premier enfant plus tôt cette année. Le couple discret a toujours gardé leur relation et leur vie privée hors de l’actualité, mais Vikander joue une mère dans son nouveau film, Blue Bayou, alors elle s’est confiée à PEOPLE sur la façon dont son nouveau petit a affecté la façon dont elle a abordé le rôle et comment être une mère éclairera son travail à l’avenir. “J’ai maintenant une toute nouvelle compréhension de la vie en général”, a expliqué la star de Tomb Raider. “C’est assez beau, et cela donnera évidemment beaucoup à n’importe lequel de mes travaux à l’avenir.

Lorsqu’on lui a demandé comment sa vie avait le plus changé depuis son accouchement, Vikander est restée muette. “Non, je pense que je vais attendre avec celui-là,” dit-elle. “J’aime le découvrir en ce moment, plus que tout.” Vikander et Fassbender se sont rencontrés en 2014 lors du tournage de The Light Between Oceans, où ils jouaient mari et femme. Après être tombés amoureux sur le tournage, ils se sont mariés à Ibiza en 2017. Vikander a parlé à Vogue en 2018, et elle a dit qu’elle était “plus heureuse et satisfaite que je ne l’ai jamais été” depuis qu’elle s’est mariée.

Dans l’interview Vogue, Vikander a qualifié Fassbender de “l’un des meilleurs acteurs absolus avec qui j’ai travaillé” et a expliqué que malgré des années d’expérience en tant qu’acteur, il n’était jamais condescendant envers elle et lui demandait souvent conseil. “Bien sûr, il avait fait plus de films que moi, mais dès que nous avons commencé à travailler ensemble, il était tellement disposé à vouloir que je fasse part de nouvelles idées et réflexions”, a-t-elle déclaré. « Il me dirait : « Je suis coincé ; que dois-je faire ? » et je dirais, ‘Vous me demandez?’ C’était une chose si douce.”

“La vie, c’est bien plus que le travail, mais si c’est aussi votre plus grande passion, bien sûr, c’est quelque chose dont vous aimez parler”, a conclu l’actrice de The Green Knight. Après Blue Bayou, Vikander sera, espérons-le, la vedette de la suite tant attendue de Tomb Raider. Dans une nouvelle interview avec Collider, Vikander a déclaré qu’elle aurait dit qu’il y aurait certainement un Tomb Raider 2 avant le début de la pandémie de coronavirus. “Et maintenant, je pense que c’est toujours un oui. Ce n’est pas le feu vert, mais le script est en préparation. Et je pense que tout le monde est excité, et j’adorerais revoir Lara à nouveau”, a-t-elle déclaré.

Vikander a déclaré plus tard que le script avait été travaillé très récemment. “C’est vraiment maintenant que le monde est à nouveau opérationnel, et Misha est à bord et elle travaille sur le script en ce moment”, a-t-elle déclaré, faisant référence au réalisateur Mischa Green. “Je suis donc très excité de lire quelque chose très bientôt.”