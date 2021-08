Alicia Vikander donne aux fans de “Tomb Raider” l’espoir d’une suite

La star de Green Knight, Alicia Vikander, a donné une mise à jour pleine d’espoir à tous ceux qui souhaitent pouvoir à nouveau jouer Lara Croft dans un film Tomb Raider. Vikander, qui a un Oscar pour La fille danoise, a fait pression pour avoir une chance de jouer à nouveau le personnage emblématique du jeu vidéo depuis son redémarrage de Tomb Raider en salles en 2018. Le personnage était auparavant joué par Angelina Jolie au début des années 2000.

Dans une nouvelle interview avec Collider pour promouvoir The Green Knight, Vikander a déclaré qu’elle aurait dit qu’il y aurait certainement un Tomb Raider 2 avant le début de la pandémie de coronavirus. “Et maintenant, je pense que c’est toujours un oui. Ce n’est pas le feu vert, mais le script est en préparation. Et je pense que tout le monde est excité, et j’adorerais revoir Lara à nouveau”, a-t-elle déclaré.

Vikander a déclaré plus tard que le script avait été travaillé très récemment. “C’est vraiment maintenant que le monde est à nouveau opérationnel, et Misha est à bord et elle travaille sur le script en ce moment”, a-t-elle déclaré, faisant référence au réalisateur Mischa Green. “Je suis donc très excité de lire quelque chose très bientôt.”

Le film Tomb Raider de 2018 n’a pas été un énorme succès aux États-Unis, n’ayant rapporté que 58,3 millions de dollars dans le pays. Cependant, ce fut un plus gros succès à l’étranger, portant son total mondial à 274,7 millions de dollars sur un budget de 94 millions de dollars. C’était juste assez pour inspirer Warner Bros. de donner à la suite une date de sortie le 19 mars 2021. Cela ne s’est évidemment jamais produit car la production n’a jamais commencé à cause de la pandémie. Ben Wheatley (Free Fire) a été embauché pour remplacer le réalisateur Roar Uthaug pour la suite, mais Wheatley a quitté le projet.

“Le plan était que nous commencions à en faire un cette année, bien sûr, en raison de la [pandemic] situation, c’est maintenant très différent », a déclaré Vikander sur Good Morning America en octobre 2020, rapporte Entertainment Weekly. « Nous sommes toujours en discussion à ce sujet, donc j’espère que nous pourrons probablement y arriver l’année prochaine.

En janvier, Green a été embauché pour écrire et réaliser. Elle a été showrunner et productrice exécutive de la célèbre série Lovecraft Country de HBO, qui a récemment été annulée. Le 25 janvier, Green a confirmé qu’elle était impliquée dans le projet, tweetant que ses jeux Tomb Raider préférés sont Legend (2006), Rise of the Tomb Raider (2015) et Shadow of the Tomb Raider (2018). “Qui est aussi excité que moi pour un [Tomb Raider movie]!?!?”, a-t-elle tweeté. Green a ensuite laissé entendre qu’elle avait terminé le premier script, intitulé Tomb Raider: Obsidian.

Vikander peut désormais être vu au cinéma dans The Green Knight de David Lowery, avec Dev Patel dans le rôle de Sir Gauvain. Le script a été inspiré par l’histoire arthurienne Sir Gauvain et le chevalier vert. Vikander joue également aux côtés de John David Washington dans Beckett, un thriller sur un touriste américain poursuivi en Grèce. Netflix sortira le film le 13 août.