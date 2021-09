Alicia Vikander et Michael Fassbender ont accueilli leur premier bébé ensemble

C’est un rôle qu’elle a joué à l’écran auparavant, mais maintenant Alicia Vikander est une maman IRL.

Oui, tu l’as bien lu. L’actrice de Tomb Raider et son mari Michael Fassbender ont accueilli leur premier enfant ensemble.

Bien que le couple n’ait jamais abordé publiquement la grossesse d’Alicia, ils ont été photographiés tenant un bébé lors d’un voyage à Ibiza, en Espagne, en août. Lors d’une récente interview avec People, Alicia a confirmé la nouvelle du bébé tout en discutant de son nouveau film, Blue Bayou. “J’ai maintenant une toute nouvelle compréhension de la vie en général”, a déclaré l’actrice oscarisée à propos de la maternité. “C’est assez beau et cela donnera évidemment beaucoup à n’importe lequel de mes travaux à l’avenir.”

Alicia, 32 ans, et Michael, 43 ans, se sont rencontrés et sont tombés amoureux en 2014 sur le tournage du film déchirant The Light Between Oceans. Après un engagement top secret, les stars privées ont échangé leurs vœux à Ibiza en octobre 2017.

La paire inséparable a apparemment été encore plus rapprochée pendant la pandémie de COVID-19. Alicia et Michael, qui résident généralement à Lisbonne, ont trouvé refuge dans leur maison de vacances en France rurale.