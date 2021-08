in

Alicia Vikander et Michael Fassbender sont parents. Le couple a accueilli son premier enfant ensemble très discrètement… VOIR ? INTIMITÉ!

Eh bien, DailyMail rapporte que Fassbender a été photographié avec un bébé dans ses bras sur le tournage de la série HBO de sa femme Alicia Irma Vep à Paris.

C’est la première fois qu’ils voient Michael avec un bébé et – selon le site Web – on ne sait pas plus de détails, vous savez, si le bébé est son fils ou autre.

Il s’avère que pendant des mois, on disait que le couple avait eu un bébé, il y a même des photos d’Alicia enceinte, mais il semble que personne dans les médias n’y ait prêté attention. C’est marrant, hein ?

D’accord, le rapport poursuit en disant que Michael et Alicia vivent à Lisbonne, au Portugal, depuis qu’ils se sont mariés à Ibiza, il y a trois ans et qu’ils n’avaient pas parlé d’avoir des enfants. La dernière fois qu’ils les ont vus ensemble, c’était en octobre 2020, marchant en Suède.

Peu importe! Le fait est qu’Alicia Vikander et Michael Fassbender sont parents, le couple a eu leur petit garçon et personne (dans les médias) ne l’a découvert jusqu’à présent. Voir? Pas de “sources” pour raconter les ragots, ni d’appels aux parents pour voir le ventre. INTIMITÉ!

Alicia Vikander et Michael Fassbender sont parents. Toutes nos félicitations!

