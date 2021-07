Alicia Vikander présente la collection de haute joaillerie Louis Vuitton – WWD

PARIS – Louis Vuitton lance sa première campagne de haute joaillerie, menée par Alicia Vikander, marquant les grandes ambitions de la marque de luxe alors qu’elle poursuit sa percée dans la catégorie.

“Elle est très majestueuse mais accessible”, a déclaré Michael Burke, PDG de la marque, s’adressant à WWD depuis une salle de réunion à l’étage supérieur de son siège social animé du Pont Neuf ici. Le cadre a souligné sa formation de danseuse classique, soulignant l’importance de montrer le mouvement du corps pour afficher des bijoux.

“Il y a un retour aux bijoux sensuels”, a-t-il remarqué, ajoutant que les bijoux portés sur la peau – plutôt que dans les cheveux, par exemple – prennent une “toute nouvelle sensualité”.

L’exécutif a noté que Nicolas Ghesquière, qui conçoit les collections féminines de la marque, a commencé à travailler avec Vikander en premier. La créatrice a estimé qu’elle avait “la bonne énergie, et le bon type de grâce, de mouvement et d’expression pour donner vie à ses vêtements”, a déclaré Burke.

Il a noté une compatibilité de style avec Francesca Amfitheatrof, directrice artistique de Louis Vuitton pour les bijoux et les montres.

“Elle conçoit pour ce type de femme, elle ne conçoit pas de petites fleurs féminines – personne n’a besoin d’une autre petite fleur féminine, avec des pierres centrales et des diamants brillants autour – le marché en regorge”, a-t-il déclaré.

“Cela doit être authentique”, a déclaré Burke, en ce qui concerne les ambassadeurs de la marque.

“Elle n’est pas surexposée – elle est sa propre personne, elle est assez mystérieuse”, a déclaré Amfitheatrof, s’exprimant dans une interview séparée via un appel Zoom, décrivant Vikander.

L’actrice a un “sens du mystère où vous voulez en savoir plus sur elle”, a ajouté Amfitheatrof. La créatrice a souligné que mettre son visage sur la marque sert de force unificatrice pour le travail de trois directeurs artistiques différents – le troisième étant Virgil Abloh, directeur artistique des collections homme de Vuitton.

« Nous sommes trois directeurs artistiques différents qui font tous trois choses très différentes ; c’est formidable d’avoir une personne qui est en quelque sorte le parapluie de tout cela », a-t-elle noté.

Nouveau venu dans la joaillerie haut de gamme, le malletier historique a commencé à construire la catégorie il y a une dizaine d’années. Il a des ateliers sur un perchoir à l’étage supérieur du vaisseau amiral de la Place Vendôme et a fait la une des journaux l’année dernière en introduisant la découverte – et sa propriété – de l’un des plus gros diamants bruts du monde, le Sewelo.

Cette année, la maison célèbre les 200 ans de la naissance de son fondateur Louis Vuitton avec sa plus grande collection de bijoux composée de 90 pièces, intitulée Bravery. Les bijoux s’inspirent de thèmes clés de la vie de Vuitton, à commencer par des configurations d’étoiles dans le ciel à sa naissance – le collier Constellation d’Hercule – regorgeant de pierres, mélangeant tsavorites, tanzanites et 50 carats d’opales australiennes. Parmi les autres thèmes, citons «The Mythe», qui comprend un collier à trois rangs avec un saphir cabochon de 19,7 carats du Sri Lanka, une émeraude colombienne de 8,6 carats et un saphir de Madagascar de 7,11 carats. Parmi les autres pièces clés, citons le collier transformable Star du Nord, qui comprend un diamant taille monogramme de 10 carats.

“J’aime mettre beaucoup de pierres en une seule pièce, donc au lieu d’avoir votre émeraude et vos diamants, vous les avez toutes sur un seul collier”, a déclaré Amfitheatrof, décrivant son approche d’une seule pièce. « Pourquoi pas, plus un sans défaut et deux autres diamants ! »

Les pièces s’inspirent des codes de la maison, certaines parsemées de diamants monogrammés taille étoile et fleur – brevetés – et comportant des cordons et des serrures pavés de diamants, ainsi que des treillages inspirés des caractéristiques des malles et de leurs intérieurs.

Il a été conçu au cours des deux dernières années, à travers ce que Amfitheatrof a décrit comme un processus tout à fait unique, compte tenu du verrouillage – elle était basée dans le Connecticut.

« J’avais vu les pierres, donc ce n’est pas que je ne les connaissais pas, mais nous n’étions pas les meilleurs amis – disons-le comme ça – nous nous sommes rencontrés », a-t-elle déclaré, notant le défi de ne pas avoir les pierres sous la main.

Être isolé, cependant, présentait des avantages, permettant une plongée profonde dans la conception, sans les perturbations de la vie dans le cadre d’activités normales.

“J’ai eu un isolement complet et le temps de vraiment y entrer profondément, d’une manière plus profonde que vous n’en avez l’habitude à cause de toute la précipitation, le vol”, a-t-elle déclaré. “C’était un peu fabuleux.”

Il s’agit de sa troisième collection pour le label, et elle a dit que cela a aidé en termes de confiance et de compréhension ainsi que de communication avec les équipes.

“Je pense que c’était un vrai moment où l’expérience a montré”, a-t-elle déclaré.

Décrivant le processus de travail, elle a déclaré qu’elle avait mis ses équipes au défi dans les ateliers par le biais d’appels Zoom réguliers qui ont été maintenus tout au long de la pandémie.

“Je les ai vraiment poussés, parce que c’est ce que je sais qu’ils peuvent faire et c’est ce que nous voulons réaliser, parce que si vous voulez faire quelque chose d’assez graphique et d’assez audacieux, il doit être sensuel, il doit être féminin, il doit s’asseoir sur votre peau d’une manière pleine de légèreté et de mouvement », a-t-elle déclaré.

Parlant des bijoux de la collection qui comportaient des cordons et des pompons, elle a expliqué que chaque section contenait une pièce individuelle, pour une « fluidité totale ».

“C’est un tissage – et cela bouge aussi”, a-t-elle déclaré.

“Pour moi, la joie, la joie totale que j’ai, c’est que je suis très dans la fabrication des pièces et je suis très dans l’ingénierie et je suis très dans le fait qu’ils ont tous besoin de bouger.” dit Amfitheatrof.

Travailler avec les joailliers de la Place Vendôme est la « joie de toutes les joies », s’enthousiasme-t-elle.

Être formée en tant que bijoutière elle-même, lorsqu’il s’agissait de travailler à distance, a également aidé, a-t-elle déclaré, décrivant le processus.

« Je peux m’asseoir avec eux et leur dire : « attendez une seconde, et si nous faisions ceci et ceci et cela. »

“Je pense qu’à présent, il y a aussi un certain sentiment de fierté, parce qu’ils sont phénoménaux dans ce qu’ils peuvent faire”, a ajouté le designer.

Décrivant des ateliers qui ont été construits à partir de zéro sous la direction de Burke, elle a noté un mélange des «plus célèbres» et des meilleurs, ainsi que des artisans plus jeunes – qui se sont avérés particulièrement adaptables pendant les fermetures, certains construisant un espace à la maison pour continuer à travailler .

En ce qui concerne le processus créatif, Amfitheatrof a déclaré qu’elle pensait beaucoup au fondateur de la maison et à ce qui le rendait unique.

“J’avais l’impression de marcher aux côtés de Louis Vuitton, l’homme”, a-t-elle déclaré, notant qu’il pouvait “se perdre un peu” compte tenu du niveau élevé d’énergie et d’activité de la maison de luxe.

En réfléchissant à Vuitton, elle a dit avoir pensé au siècle des Lumières, lorsqu’il est arrivé à Paris, et au sentiment d’expansion qu’il a dû ressentir, alors que les voyages commençaient à décoller, avec des trains et des bateaux – et des malles. Le fondateur a quitté son village de la région montagneuse du Jura à l’âge de 12 ans, à pied, arrivant dans la capitale française deux ans plus tard.

« C’est ainsi que vous obtenez votre éducation, vous quittez un garçon et vous arrivez un jeune homme », a-t-elle déclaré.

“C’est curieux qu’il ait cette motivation, qu’il ait ce caractère différenciant qui en veut plus, et personne d’autre dans sa famille n’était comme ça”, a ajouté le créateur.

“Il y a quelque chose d’intangible qui rend chacun de nous unique et certainement il avait cette combinaison d’intérêts différents, et je pense qu’en arrivant à Paris, et sentir et respirer et comprendre ce changement et comprendre la société, la politique, la géographie, les avancées politiques – il vient de voir ce qui pouvait être fait », a-t-elle ajouté.

Son entreprise de bagages était «une réalisation technologique mais aussi une esthétique – une esthétique qui est encore chic aujourd’hui, toujours élégante et moderne», a affirmé Amfitheatrof.

« Je ne sais pas si Louis avait jamais imaginé s’impliquer dans des pierres vieilles d’un milliard d’années », a commenté Burke, réfléchissant au lien entre la haute joaillerie et la marque. Il a ensuite établi des liens entre la tradition passée de la marque et l’activité actuelle.

“C’est une qualité et une valeur durables et durables, et c’est ce qui distingue une maison de luxe d’une maison de couture”, a-t-il déclaré, notant qu’il s’attend à ce que la haute joaillerie de Louis Vuitton se vende bien dans les maisons de vente aux enchères à l’avenir.

Amfitheatrof et Burke ont tous deux cité le travail de recherche de pierres comme crucial.

“Cela commence par la chasse – les instincts primordiaux – et cela peut prendre des années et des années”, a déclaré Burke, notant que les pierres de la collection Bravery ont pris des années à se procurer, décrivant l’attente du cousin d’une pierre, son alter ego, son contraire.

L’exécutif a noté que lorsqu’il s’agit de l’univers du luxe, les pierres précieuses sont la matière première qui a la plus forte influence sur le résultat créatif d’une pièce.

« C’est un tango entre le tailleur et le polisseur et le dessinateur », a-t-il dit, reprenant la liste des acteurs, pour travailler dans le rôle de « la pierre ».

“La pierre est la plus importante, la pierre a la voix la plus forte pour déterminer quel sera le produit final”, a-t-il déclaré.

“Ce que j’aime, cela m’excite, me fait me lever le matin – c’est quelque chose que j’aime vraiment parce que c’est un pari, vous pariez sur le rough”, a-t-il déclaré.

« Si on veut avoir une pierre d’exception il faut commencer maintenant, il faut aller en amont, il faut s’impliquer beaucoup plus en amont, avec les gens du terrain, et il faut leur dire ce que l’on recherche. – et s’ils savent où regarder, cela sera plus proche de nos rêves que si vous venez simplement à la table et regardez simplement les pierres finies », a-t-il ajouté.

Burke a expliqué comment la maison a noué des relations avec des tailleurs et polisseurs à Anvers pour inventer la coupe de fleurs.

« Plus vous vous impliquez en amont, plus vous allez avoir un impact sur le bijou et plus le produit fini peut être marquant, unique et spécifique à votre maison », ajoute-t-il.

Pour illustrer l’approche de Vuitton comme prenant des risques, avec des couleurs et des coupes, par exemple, Burke a mentionné que les cabochons ont été utilisés dans la collection pour la première fois, notant les influences médiévales et orientales, mais aussi leur nature non genrée.

Oui, les hommes sont intéressés par la haute joaillerie, a-t-il déclaré, notant qu’un certain nombre de pièces de la collection ont déjà été vendues à des hommes.

“Ce n’est pas quelque chose que nous pensons qui va arriver – nous sommes au milieu de cela”, a-t-il déclaré.

Quant au célèbre diamant Sewelo, il est encore à l’état brut.

“Nous n’en sommes qu’aux premiers stades, personne n’est pressé, c’est tellement unique que nous verrons ce qui se passe”, a-t-il déclaré, notant que des recherches sont en cours, ce qui pourrait peut-être susciter des idées.

“Nous pouvons avoir quelque chose de complètement hors du champ gauche qui nous vient après avoir visualisé l’intérieur de la roche”, a-t-il déclaré.