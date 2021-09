Alien: Guy Pearce de Covenant partage ses réflexions sur la question de savoir si Ridley Scott s’attaquera à une suite

Alors que Guy Pearce est extrêmement reconnaissant envers la décision de Ridley Scott de le lancer à la fois dans Prometheus et Alien: Covenant, sa prétention de ne rien savoir des progrès de la suite semble valable. Mais là encore, cela ne signifie pas qu’il n’y a plus de place pour que Peter Weyland de Pearce réapparaisse. Que ce soit à travers la série FX en cours de développement avec Noah Hawley, ou dans une hypothétique suite secrète que l’acteur garde secrète, l’histoire humaine dans l’univers Alien pourrait voir l’une de ses figures les plus froides revenir en temps voulu. S’il en est capable, vous pouvez parier que M. Pearce reviendra pour maintenir ce fil en vie ; et, espérons-le, sans tout le maquillage prothétique qu’il a dû endurer sur Prometheus. Vous pouvez voir Guy Pearce jouer à nouveau un héros dans la zone 414, qui est actuellement disponible à la location en VOD.