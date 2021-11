Alien : Isolation arrive sur iOS et Android le 16 décembre

Une expérience d’horreur de survie emblématique arrive sur les appareils mobiles le mois prochain ! Feral Interactive a annoncé qu’Alien: Isolation sera lancé sur iOS et Android le 16 décembre.

Alien : Isolation se déroule 15 ans après les événements du film Alien original. Amanda Ripley, la fille du protagoniste du film Ellen Ripley, apprend que l’enregistreur de vol du navire de sa mère a été retrouvé. L’enregistreur se retrouve sur le navire de sauvetage Anesidora et est détenu par la Seegson Corporation sur la station spatiale Sébastopol. Amanda reçoit l’offre de rejoindre l’équipe de récupération afin qu’elle puisse découvrir ce qui est arrivé à sa mère.

Incarnant Amanda, vous arrivez à la gare pour découvrir que ses habitants sont traqués par l’extraterrestre emblématique et devez utiliser des gadgets et la furtivité pour survivre pendant qu’il vous chasse.

Cette version d’Alien : Isolation a été conçue pour le jeu sur écran tactile avec une interface entièrement personnalisable. De plus, les sept packs DLC sont inclus dans cette version, tels que le dernier survivant et l’équipage consommable. Le jeu coûtera 14,99 $ USD ou l’équivalent de votre région.

Alien: Isolation a été lancé sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One en 2014. Il a ensuite été porté sur Linux et OS X en 2015, avec une version Nintendo Switch en 2019. Il a récemment été ajouté à Amazon Luna le mois dernier. .

Dans la revue Alien: Isolation de GameSpot, Kevin VanOrd a déclaré: « Alien: Isolation nous donne un aperçu d’un avenir qui contient le jeu Alien que vous avez toujours voulu. Cependant, ce n’est pas le vaisseau qui vous y transporte. » Il existe également un autre jeu mobile Alien appelé Alien: Blackout.

