Feral Interactive a publié son port très attendu d’Alien: Isolation pour iPhone et iPad, que le site sœur de MacRumors TouchArcade appelle « l’une des meilleures conversions iOS de tous les temps ».

Lancé en 2014 sur PS4, Xbox, PC et plus encore, le jeu d’action-aventure à la première personne a été salué pour l’accent mis sur la furtivité et l’horreur de survie dans la confrontation du joueur avec un seul extraterrestre, ainsi que pour sa vision lo-fi atmosphérique des années 1970. du futur inspiré du film original « Alien ».

Les joueurs incarnent la fille d’Ellen Ripley, Amanda, alors qu’elle s’efforce de percer le mystère derrière la disparition de sa mère. À bord de la station spatiale désolée de Sébastopol, sa recherche de réponses devient bientôt un combat désespéré pour sa survie alors qu’elle est sans relâche traquée par le xénomorphe mortel.

Louant le port fidèle de Feral comme une « conversion phénoménale », Mikhail Madnani de TouchArcade dit que le jeu a « brillamment vieilli » et est rendu d’autant plus agréable grâce aux visuels et aux options graphiques de haute qualité, sans parler de l’inclusion par Feral de la prise en charge complète de l’écran tactile, prise en charge du contrôleur, et même prise en charge du clavier et de la souris sur ‌iPad‌.

Si vous n’avez jamais joué à Alien : Isolation auparavant, la version mobile est phénoménale. Ce n’est pas seulement une bonne proposition de valeur avec tous les DLC inclus au bas prix demandé de 14,99 $ par rapport aux autres plates-formes, mais il a l’air et fonctionne brillamment même par rapport aux versions Xbox et PS4. Je sais que Feral Interactive est capable de conversions mobiles miracles, mais cet Alien: Isolation est à un tout autre niveau.

Au prix de 14,99 $ et disponible dès maintenant sur l’App Store, Alien: Isolation sur iOS comprend le jeu de base, les sept packs DLC, y compris « Crew Expendable », « Last Survivor » et le « Survivor Mode ». Le « Mode Survivant » est un téléchargement supplémentaire, ce qui fait que la taille totale d’installation du jeu est d’environ 11 Go. Le jeu est également sorti sur le Google Play Store pour Android.

Le jeu prend en charge ‌iPhone‌ 7 Plus, ‌iPhone‌ 8 Plus, ‌iPhone‌ X et versions ultérieures, et iPhone SE (2020). Les iPad pris en charge incluent l’iPad mini 5 (2019) et versions ultérieures, iPad Air 3 (2019) et versions ultérieures, ‌iPad‌ 7 (2019) et versions ultérieures, iPad Pro 1re génération (2015), modèle 12,9 pouces uniquement et ‌iPad Pro‌ 2e génération ( 2017) et plus tard.