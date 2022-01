Alien news : les scientifiques suggèrent que des formes de vie extraterrestres pourraient vivre dans les nuages ​​de Vénus | Sciences | Des nouvelles

TikTok « voyageur du temps » dit que les extraterrestres vont atterrir sur Terre de manière imminente

Des chercheurs de l’Université de Cardiff, du MIT et de l’Université de Cambridge ont suggéré que la planète terrestre, située à 29,42 millions de kilomètres de la Terre et souvent décrite comme la « soeur » ou la « jumelle » de la Terre en raison de sa composition rocheuse, pourrait avoir le gaz incolore composé d’azote et l’hydrogène qui est également connu sous le nom d’ammoniac dans ses nuages. Les scientifiques ont modélisé un ensemble de processus chimiques pour montrer comment une cascade de réactions chimiques neutraliserait les gouttelettes d’acide sulfurique environnantes s’il y avait des traces d’ammoniac. Cela entraînerait alors une chute de l’acidité des nuages ​​de -11 à zéro, et bien que cela soit encore très acide sur l’échelle de pH, ce serait à un niveau auquel la vie pourrait potentiellement survivre.

Le co-auteur de l’étude, le Dr William Bains, de l’École de physique et d’astronomie de l’Université de Cardiff, a déclaré : « Nous savons que la vie peut se développer dans des environnements acides sur Terre, mais rien d’aussi acide que les nuages ​​​​de Vénus ne l’étaient. »

Il a ajouté: « Mais si quelque chose produit de l’ammoniac dans les nuages, cela neutralisera certaines des gouttelettes, les rendant potentiellement plus habitables. »

Les astronomes et les scientifiques étudient l’ammoniac présent dans la haute atmosphère de Vénus depuis les années 1970, d’autant plus qu’on a toujours cru que la planète était si chaude que les formes de vie ne pourraient pas y survivre.

Maintenant, il y a une suggestion que toutes les formes de vie possibles dans les nuages ​​sont probablement des microbes similaires aux bactéries trouvées sur Terre.

Les scientifiques disent que l’ammoniac dans les nuages ​​pourrait provenir d’une forme de vie biologique (Image: .)

La proximité de Vénus avec le soleil rend la planète trop chaude pour la vie (Image: .)

Les scientifiques pensent que les origines de l’ammoniac sont biologiques, au lieu de forces naturelles telles que la foudre ou les éruptions volcaniques.

Le professeur Sara Seager, une autre co-auteure du Département des sciences de la Terre, de l’atmosphère et des planètes (EAPS) du MIT, a déclaré : « L’ammoniac ne devrait pas être sur Vénus.

Elle a ajouté : « Il y a de l’hydrogène qui y est attaché, et il y a très peu d’hydrogène autour. Tout gaz qui n’appartient pas au contexte de son environnement est automatiquement suspect d’être fabriqué par la vie.

David Grinspoon du Planetary Science Institute de Tucson en Arizona, qui ne faisait pas partie du travail mais a longtemps promu la possibilité de la vie dans les nuages ​​de Vénus, a déclaré : « C’est sacrément excitant !

Vénus est à 29,42 millions de kilomètres de la Terre (Image : .)

Le télescope James Webb jouera un rôle dans la découverte de nouvelles planètes (Image: .)

Bien que le travail doive être poursuivi, il a déclaré: « Mais cela pourrait être la première observation que nous ayons faite qui révèle une biosphère extraterrestre et, que savez-vous, elle se trouve sur la planète la plus proche de chez nous dans l’ensemble du cosmos. »

Certains chercheurs remettent en question cette hypothèse et suggèrent plutôt que le gaz pourrait résulter de processus atmosphériques ou géologiques inexpliqués sur une planète qui reste mystérieuse.

Mais cette découverte encouragera également certains scientifiques planétaires à se demander si l’humanité a négligé une planète qui aurait pu être autrefois plus semblable à la Terre que tout autre monde de notre système solaire.

Plus loin, l’espoir réside également dans le télescope James Webb, qui a décollé de la Guyane française le jour de Noël, trouvant des planètes potentiellement capables de supporter la vie.

Industrie spatiale britannique (Image : Daily Express)

L’une des principales utilisations du télescope spatial James Webb sera d’étudier l’atmosphère des exoplanètes, de rechercher les éléments constitutifs de la vie ailleurs dans l’univers.

Une méthode que Webb utilisera pour étudier les exoplanètes est la méthode du transit, ce qui signifie qu’il recherchera l’atténuation de la lumière d’une étoile lorsque sa planète passe entre nous et l’étoile.

La collaboration avec des télescopes au sol peut nous aider à mesurer la masse des planètes, via la technique de la vitesse radiale (c’est-à-dire, mesurer l’oscillation stellaire produite par le remorqueur gravitationnel d’une planète), puis Webb fera la spectroscopie de l’atmosphère de la planète.

Le télescope James Webb remplacera l’obsolète Hubble (Image : NASA)

À la recherche d’une nouvelle forme de vie, HabEx, ou mission d’imagerie des exoplanètes habitables, sera lancée en 2035.

Bien qu’il soit en compétition pour le financement, les promoteurs espèrent lancer HabEx bientôt.

Ce qui fait briller HabEx, c’est son ombre stellaire, un disque volant massif qui bloquerait la lumière des étoiles individuelles, permettant au télescope d’imager directement les exoplanètes.