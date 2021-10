Alien Worlds prend la barre du meilleur jeu de blockchain, environ 11 millions de transactions quotidiennes

Alien Worlds est devenu le jeu de blockchain leader avec près de 11 millions de transactions quotidiennes effectuées par plus de 700 000 utilisateurs actifs par mois.

DappRadar, un portail leader pour les applications décentralisées, a mené cette étude en suivant l’activité des contrats intelligents sur la chaîne.

Max Infeld, un artiste de NFT, a félicité Alien Worlds pour avoir décollé en moins de 12 mois, en déclarant :

« La communauté Alien Worlds a inspiré avec succès une génération de joueurs de blockchain à s’engager dans la même coopération et compétition intenses – exploitation minière, combat, jeu et implication dans la gouvernance – que l’on trouve dans n’importe quelle communauté terrestre. »

Alien Worlds est un jeu basé sur la blockchain qui implique de jouer à des jetons non fongibles (NFT), de voter aux élections, de parier des jetons Trillium sur des planètes et de se présenter au conseil planétaire.

De plus, ce jeu est basé sur une structure compétitive d’organisation autonome décentralisée (DAO) qui motive et engage les joueurs dans leur maison virtuelle appelée Planet DAO.

Alien Worlds compte 3,6 millions d’utilisateurs enregistrés

La popularité des jeux basés sur la blockchain n’est pas passée inaperçue depuis son lancement en version bêta en 2020, car elle comprend environ 3,6 millions de passionnés et de joueurs de jeux NFT enregistrés.

Kevin Wang, partenaire de Longling Capital, a noté :

« Alien Worlds a commencé avec la vision de tirer pleinement parti des NFT et de la technologie blockchain en créant un tissu social et économique que les joueurs pourraient explorer et apprécier de différentes manières. »