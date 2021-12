Aliens: Fireteam Elite arrive sur Xbox Game Pass en décembre

Extraterrestres : Fireteam Elite – le tireur coopératif de Fer à froid qui a été lancé plus tôt cette année – est déjà en route pour Pass de jeu Xbox.

Après le lancement du titre en août de cette année, les critiques nous ont dit que c’était OK – mais c’est plutôt une bonne chose pour les jeux dans les standards de la franchise Alien, n’est-ce pas ? Vous pouvez consulter le résumé des critiques d’Alien Fireteam Elite sur le lien.

Selon un article de blog sur le Xbox Wire, le titre devrait arriver sur le service le 14 décembre et sera jouable sur Xbox Series X/S, Xbox One et PC.

Le même jour, le jeu reçoit sa grande mise à jour de la saison 2 qui ajoutera le nouveau mode de jeu Point Defense, une nouvelle fonctionnalité de statistiques à vie et quatre nouvelles armes (un fusil, une arme de poing, un CQW et une arme lourde).

Aliens: Fireteam Elite propose quatre campagnes scénarisées auxquelles vous pouvez jouer et vous donne des Marines coloniaux personnalisables à déployer contre la menace Xenomorph. Vous jouez un rôle central dans les événements qui se produisent quelque 23 ans après la trilogie Alien originale en tant que Marine Colonial stationné à bord de l’UAS Endeavour. Il y a 11 Xénomorphes différents le long de l’échelle évolutive – des Facehuggers aux Prétoriens – contre lesquels vous devez éliminer et survivre, et cinq classes uniques (Artilleur, Démolisseur, Technicien, Doc et Recon) avec lesquelles jouer.

