Aliens: Fireteam Elite récapitulatif des critiques, tous les scores

in

Extraterrestres : Fireteam Elite le jeu de tir coopératif de Cold Iron, sera lancé très bientôt. Mais le jeu peut-il briser la malédiction qui afflige tant de jeux Alien depuis le lancement du film original en 1979 et être réellement bon ?

Jusqu’à présent, les scores sont mitigés – certains points de vente pensent que le jeu est un jeu de tir correct, mais qu’il ne tire pas le meilleur parti de l’IP (et ce n’est pas non plus une critique courante des jeux de la franchise).

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Aliens: Fireteam Elite sortira le 24 août sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S, et – curieusement pour un jeu coopératif – n’est pas compatible avec le jeu croisé.

Du côté positif, au moins, les joueurs PS4 pourront jouer avec des amis PS5, et les utilisateurs Xbox pourront également profiter du jeu entre les générations – ne vous attendez pas à pouvoir jouer avec vos amis PC ou ceux sur plateformes de console rivales si vous êtes impatient de faire équipe et de tirer sur des Xenomorphs.

Aliens: Fireteam Elite propose quatre campagnes scénarisées auxquelles vous pouvez jouer et vous donne des Marines coloniaux personnalisables à déployer contre la menace Xenomorph. Mais – comme vous pouvez le voir sur les notes pour la plupart médiocres ci-dessous – cela ne semble pas être suffisant pour impressionner les critiques du monde entier.

Regardez notre vidéo de gameplay coopératif à 3 joueurs pour Aliens: Fireteam Elite ci-dessous, lisez notre liste définitive de tous les jeux Alien sur le lien et consultez les scores des critiques ci-dessous.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies