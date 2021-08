Aliens: Guides, conseils et astuces Fireteam Elite

Aliens: Fireteam Elite est le type de jeu qui vous submergera probablement après quelques heures de jeu. En tant que jeu de tir coopératif à la troisième personne basé sur la classe, vous courrez pour atteindre des objectifs clés tout en abattant des hordes presque infinies d’extraterrestres terrifiants et assoiffés de sang. Cela exige le meilleur de toutes les personnes impliquées, que vous jouiez avec d’autres ou seul, vous devrez donc vous assurer que vous êtes prêt. Pour vous aider à améliorer vos compétences contre la menace extraterrestre, nous avons compilé tous nos guides ci-dessous pour votre référence.

Pour en savoir plus sur le jeu, assurez-vous de lire notre revue Aliens: Fireteam Elite. Sinon, continuez à lire pour consulter tous nos guides détaillés. Assurez-vous de vérifier fréquemment, car nous mettrons à jour cette rafle avec encore plus de guides dans les prochains jours.

Guide du débutant – Trucs et astuces essentiels

Pour un aperçu de base de ce que vous devez savoir avant de plonger dans Aliens: Fireteam Elite, vous ne trouverez pas de meilleur point de départ que notre guide du débutant. Nous avons compilé des informations utiles sur les meilleures pratiques à suivre et d’autres habitudes importantes à adopter pour exterminer la menace extraterrestre.

Comment fonctionne la cote de combat

S’il y a une chose qui vous déroutera au début, c’est ce que le jeu appelle votre niveau de combat. Pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de cette mécanique, nous avons concocté un explicatif pour faire la lumière sur le sujet.

Guides de classe (Doc, Technicien, Artilleur, Démolisseur, Recon)

Comme mentionné, Aliens: Fireteam Elite est un jeu de tir à la troisième personne basé sur la classe coopérative. Il vous donne la possibilité de choisir entre quatre classes distinctes (cinq, une fois que vous avez terminé le jeu). Chacun a ses propres forces et faiblesses, il y a donc beaucoup de choses que vous aurez besoin de savoir et de comprendre sur leurs styles de jeu pour les utiliser correctement. Heureusement, nous avons créé des guides de cours détaillés pour vous assurer que vous vous préparez à chaque campagne.

Doc Class Guide – Une classe de soutien idéale pour ceux qui aiment soigner et augmenter la puissance de leurs coéquipiers.Guide de classe de technicien – Armée d’une tourelle pratique, cette classe aide à garder les petits extraterrestres à distance afin que leurs coéquipiers puissent se concentrer sur d’autres menaces plus mortelles .Guide de classe Gunner – Si vous êtes débutant, le Gunner est une classe simple et équilibrée qui est idéale pour commencer.Guide de classe Demolisher – Cette classe sans fioritures consiste à infliger des dégâts avec toutes sortes d’armes lourdes et d’explosifs. Guide de classe de reconnaissance [Unlocked after beating the campaign] – Cette classe excelle à fournir des informations fiables à ses coéquipiers et à éliminer les ennemis à distance grâce à ses compétences au tir.

