Aliens, Xi et plus de mensonges – RedState ⋆ 10z viral

Il y a une raison pour laquelle ils ont caché Joe Biden dans le sous-sol pendant si longtemps.

Chaque fois qu’ils le laissent sortir et le font parler pendant une période prolongée, des problèmes s’ensuivent.

Je ne sais pas qui a accepté que Biden aille à la mairie de CNN avec Don Lemon ce soir. Peut-être qu’ils pensaient que CNN serait facile et aurait des balles molles. Sans aucun doute, c’est vrai. Mais cela n’empêche toujours pas le cerveau de Joe de se briser et de recommencer.

Ce n’est qu’un gâchis, alors qu’il lutte pour trouver une pensée cohérente au milieu du fouillis de mots qui en découlent. Qu’est-ce qu’il dit vraiment ici ?

L’écraser pic.twitter.com/DI21CUSp7k – Tom Elliott (@tomselliott) 22 juillet 2021

Zach Parkinson était plus courageux que moi. Il a en fait transcrit une partie de cela.

«Et la question est de savoir si nous devrions ou non être dans une position où, vous, euh, euh, pourquoi les, les, les experts ne peuvent-ils pas dire que nous savons que ce virus est, en fait, euh, euh, va être, ou, excusez-moi, nous savons pourquoi tous les médicaments approuvés ne sont pas temporairement approuvés… » https://t.co/I9IQvhH9i8 – Zach Parkinson (@AZachParkinson) 22 juillet 2021

Je pense que Biden parlait d’avoir des personnes de confiance pour convaincre les gens de se faire vacciner. Mais ça devient vraiment bizarre quand il commence à parler de “l’homme sur la lune” et des “extraterrestres”.

Joe Biden se promène : « Qu’il y ait ou non un homme sur la lune » pic.twitter.com/ljNkOXn91N – Recherche RNC (@RNCResearch) 22 juillet 2021

Ensuite, il prétend, contre toute évidence, que ses dépenses massives vont réduire l’inflation, réduire l’inflation, réduire l’inflation. Le répéter trois fois ne le rend pas plus vrai. Conseil de pro pour Biden ? On ne guérit pas l’inflation en dépensant plus, ce qui est essentiellement ce que vous dites. C’est contraire à tout bon sens. Remarquez comment Biden admet aussi accidentellement que les gens ne retournaient pas au travail et que les prix augmentaient en raison des allocations de chômage qu’il versait.

Biden: Nos factures de dépenses de plusieurs billions de dollars « réduiront l’inflation, réduiront l’inflation, réduiront l’inflation » pic.twitter.com/NcKVVaBxxZ – Tom Elliott (@tomselliott) 22 juillet 2021

Il va vraiment tuer l’économie encore plus qu’il ne l’a déjà fait, lorsque le président Donald Trump l’a fait revenir avant l’arrivée de Biden.

Biden n’arrête pas de dire qu’aucun économiste ne pense qu’il y aura un problème à long terme avec l’inflation. Ici, il prétend que Larry Summers convient qu’il n’y a pas de problème. Pourtant, Summers a déclaré qu’en fait, il y avait lieu de s’inquiéter de l’inflation.

Joe Biden prétend faussement que l’ancien économiste d’Obama Larry Summers ne s’inquiète pas de l’inflation à long terme. VÉRIFICATION DE LA RÉALITÉ : Summers a écrit un éditorial intitulé « Le risque d’inflation est réel ». pic.twitter.com/O3CDzSY2se – Recherche RNC (@RNCResearch) 22 juillet 2021

“Je ne connais personne, y compris Larry Summers… qui s’inquiète de l’inflation.” – Biden. C’est FAUX ! Même Larry Summers s’inquiète de l’inflation. « Je pense que la plupart des facteurs sont plus préoccupants maintenant qu’en 1966, lorsque l’inflation s’est accélérée… » – Summers le 13 juillet. pic.twitter.com/NiZ76aW8un – Républicains de la Chambre (@HouseGOP) 22 juillet 2021

Maintenant, s’était-il simplement trompé sur Summers ? Et bien non. Summers a en fait rencontré les conseillers économiques de Biden pour les avertir que les dépenses de Biden et des démocrates sont un réel problème.

Alors qu’il discute de l’inflation, Biden se réfère à Larry Summers comme “un bon ami à moi”. Summers a mis en garde contre une inflation élevée potentielle qui a stimulé d’importantes dépenses démocrates et a rencontré les meilleurs conseillers économiques de Biden la semaine dernière, comme je l’ai signalé. https://t.co/Xdgglis2W3 pic.twitter.com/4IpdTOjHeV – Jennifer Epstein (@jeneps) 22 juillet 2021

Biden devrait donc savoir exactement ce que pensait Summers, et ce n’était qu’un mensonge.

Biden : « Ceux d’entre vous qui voyagent à l’étranger, ce n’est pas une blague. Pas une blague. Demandez – vous savez, quand je suis allé à ce G7, toutes les grandes démocraties. Je suis entré et j’ai dit : « L’Amérique est de retour. Je suis sérieux, chefs d’État. Je vous donne ma parole en tant que Biden. Ils ont dit : ‘Êtes-vous vraiment de retour ?’ » pic.twitter.com/AddP9ADUEI – Tom Elliott (@tomselliott) 22 juillet 2021

Le reste du monde s’interroge sur nous, voyant ce qu’ils ont fait de la condition incohérente de Biden au G7. Malheureusement, ce n’est pas bon pour le monde que nous soyons dans cet état et ce n’est certainement pas bon pour nous. Remarquez comment il fait l’éloge de Xi, que Biden vient d’accuser de cyberattaques contre nous, mais a refusé de leur préférer des sanctions. Quel est le mot chinois pour « kompromat ? » Yuzuì de zhèngjù. Qu’est-ce que Xi a sur Biden?

Biden fait du babillage sur la classe moyenne, les entreprises et le Delaware.

Biden, qui promet d’augmenter le taux d’imposition des sociétés, se vante que le Delaware – où il n’y a pas d’impôt sur les sociétés pour la plupart des entreprises – compte plus de sociétés enregistrées « que tout le reste de l’Amérique réuni. Combiné. Combiné.” pic.twitter.com/q31vzlsQsm – Tom Elliott (@tomselliott) 22 juillet 2021

Mais l’une des raisons pour lesquelles le Delaware a attiré tant d’entreprises est qu’il n’y a pas d’impôt sur les sociétés, c’est pourquoi c’est un paradis pour les entreprises. Il montre comment la baisse des impôts conduit à la croissance. Joe pousse exactement le contraire : taxer tout le monde autant que possible. « Payez leur juste part », affirme-t-il, faisant à nouveau ce truc effrayant de baisser la voix. Mais les riches paient déjà la plupart des impôts, un fait que les démocrates ignorent constamment.

pic.twitter.com/R08YN8nMa5 – Dr Nickarama (@nickaramaOG) 22 juillet 2021

Ici, ils parlent d’obstruction systématique. Lemon dit bien si c’est “Jim Crow” pourquoi ne vous en débarrassez-vous pas simplement. La réponse de Biden n’a aucun sens.

Biden : Le Congrès doit protéger nos droits, « Le plus important est le droit de vote. C’est le plus important. Et votre vote a été compté et compté par quelqu’un qui le compte honnêtement. pic.twitter.com/y24JtdLKsg – Tom Elliott (@tomselliott) 22 juillet 2021

Bien sûr, l’obstruction n’a rien à voir avec Jim Crow. Mais si vous voulez l’appeler ainsi, pourquoi les démocrates l’ont-ils utilisé plus de 300 fois l’année dernière ? Fête de Jim Crow.

Nous aurons plus à venir sur ses réponses aux questions du public, mais juste un autre exemple de la gravité de la situation lorsqu’ils le laissent parler.