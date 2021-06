Alienware annonce des ordinateurs portables de jeu élégants x15 et x17 avec des processeurs Intel Core H de 11e génération

Alienware x15 est livré avec un châssis « Dark Core »

La filiale Dell Alienware a dévoilé un autre ensemble d’ordinateurs portables de jeu, Alienware x15 et Alienware x17. Les nouveaux modèles sont dotés d’une construction compacte, l’un des ordinateurs portables les plus minces du segment. Avec près de 15,8 mm d’épaisseur et des processeurs mobiles Intel Core H de 11e génération, l’ordinateur portable Alienware x15 est présenté comme « l’ordinateur portable de jeu de 15 pouces de moins de 16 mm le plus puissant au monde ». Il dispose d’un clavier mécanique Cherry MX en option qui offre une expérience de jeu unique.

L’Alienware x15 commence à 1 999,99 $ tandis que le x17 commence à 2 099,99 $. Le prix des modèles de configurations supérieures n’a pas encore été révélé. Des configurations limitées des deux nouveaux ordinateurs portables Alienware de la série x arriveront sur le marché américain à partir de juin. La disponibilité mondiale et les prix n’ont pas encore été annoncés.

Spécifications Alienware x15

Cet ordinateur portable est livré avec un matériau d’interface thermique propriétaire Alienware Cryo-Tech. Pour la résistance thermique, il y a un matériau en métal liquide gallium-silicium entre le CPU et leurs éléments thermiques pour disperser la chaleur et atténuer les pics de température centrale. Sa régulation de tension HyperEfficient offre des performances étendues même sur de longues heures de jeu, selon l’entreprise. Sa technologie de contrôle Smart Fan utilise quant à elle l’IA pour aider les ventilateurs intégrés de refroidissement à accélérer et à ralentir en fonction de la température centrale. L’ordinateur portable pèse 2,27 kg.

Alienware x15 est livré avec un châssis « Dark Core » et est basé sur l’identité de conception Legend 2.0 de la société. Le clavier noir réduisait les reflets de l’écran.

L’ordinateur portable a un écran de 15,6 pouces, une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz. Une autre option est la résolution 1440p avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Un processeur Intel Core i9-11900H, associé à un GPU Nvidia GeForce RTX 3080 (8 Go de mémoire GDDR6) dédiée, et jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 4 To d’espace de stockage sera disponible.

Les options de connectivité incluent les ports USB Type-C et USB-A ainsi qu’un adaptateur USB Type-C vers Ethernet fourni. Son ComfortView Plus réduit la fatigue oculaire et la caméra Windows Hello IR facilite la connexion biométrique. L’ordinateur portable dispose d’une batterie 87WHr associée à un adaptateur secteur 240W.

Spécifications Alienware x17

Cet ordinateur portable est livré avec un écran plus grand de 17,3 pouces avec une résolution de 1080p/taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz ou une résolution de 1440p/taux de rafraîchissement de 120 Hz en option. Il est alimenté par un processeur Intel Core i9-11980HK, associé à un processeur graphique Nvidia GeForce RTX 3080 (mémoire 16 Go GDDR6) et jusqu’à 64 Go de RAM DDR4 et 4 To de stockage intégré.

Comme x15, il a Element 31 pour la gestion thermique et la régulation de tension HyperEfficient pour des performances étendues et la même option de connectivité en plus du port Ethernet intégré avec ports USB mais il est plus épais et plus lourd avec 20,9 mm d’épaisseur et un poids de départ de 3,02 kg .

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.