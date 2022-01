Alienware rafraîchit ses AMD M15 et M17 au CES 2022

TL;DR

Alienware a mis à jour ses M15 et M17 avec le dernier matériel AMD. Les deux ordinateurs portables atterriront au printemps 2022 à partir de 1 499 $ au plus bas. Alienware a également lancé un ensemble de nouveaux périphériques, dont un nouveau moniteur.

Alienware n’a pas besoin de réinventer la roue chaque année pour offrir une puissance de jeu solide aux ordinateurs portables. Il est arrivé au CES 2022 avec une paire de puissants rafraîchissements de ses modèles phares – les M15 et M17. Les mises à jour couvrent une gamme complète de mises à jour matérielles AMD et plus encore pour le printemps 2022.

Si vous connaissez Alienware, vous savez déjà que les M15 et M17 ont fait quelques voyages autour du soleil. Les deux versions sont équipées des certifications Dolby Vision et Atmos, ainsi que du nouveau contrôle Smart Fan d’Alienware. Essentiellement, cela vous permet de contrôler la vitesse de chaque ventilateur individuellement pour vos besoins de jeu.

Alienware M15 2022

La plus petite machine – présentée en haut de cet article – est sur sa version R7, et elle est prête à être lancée avec les derniers processeurs AMD Ryzen à l’intérieur.

Nous n’avons pas encore tous les détails, mais nous ne devrions pas avoir besoin d’attendre longtemps pour plus d’informations. Vous pouvez vous procurer l’Alienware M15 R7 au printemps 2022, à partir de 1 499 $.

Alienware M17 2022

Le plus grand Alienware M17 est sur sa génération R5. Il intègre les processeurs AMD Ryzen 7 6800H et Ryzen 9 6980HX. Vous pouvez également choisir jusqu’à Nvidia GeForce RTX 3060 ou doubler sur AMD avec le GPU Radeon RX 6850M XT.

Le M17 offre jusqu’à 4 To d’espace SSD PCle NVMe avec jusqu’à 64 Go de RAM DDR5. Alienware a également actualisé la technologie Wi-Fi de Qualcomm, avec désormais la prise en charge de 6E. Comme toujours, vous pouvez équiper l’ordinateur portable d’un éclairage AlienFX pouvant aller jusqu’à par touche avec 16,8 millions d’options de couleurs.

L’Alienware M17 R5 débarquera au printemps 2022 à partir de 1 599 $.

Autre équipement de jeu Alienware

En dehors des mises à jour des ordinateurs portables, Alienware a également apporté un puissant moniteur externe au CES 2022. Le moniteur de jeu QD-OLED incurvé de 34 pouces est l’un des premiers à utiliser un affichage à points quantiques pour une meilleure uniformité des couleurs et une couverture des couleurs plus large. Il offre jusqu’à 1 000 nits de luminosité maximale avec une certification Nvidia G-Sync Ultimate et un taux de rafraîchissement de 175 Hz. Les fans de RGB peuvent également puiser dans AlienFX sur la boucle arrière du stade.

Le 34 écran de jeu incurvé QD-OLED sera lancé en Chine le 2 mars 2022, avant des sorties plus larges fin mars.

Pour compléter votre configuration de jeu, Alienware a annoncé le casque et la souris de jeu sans fil trimode. Le casque comprend un son surround Dolby Atmos, des pilotes de 40 mm et jusqu’à 30 heures de lecture sur une seule charge. Il est conçu pour le confort avec des oreillettes en mousse à mémoire et un éclairage AlienFX pour faire bonne mesure. La souris repose sur une conception ambidextre avec jusqu’à 26 000 DPI et offre jusqu’à 140 heures d’utilisation avec un dongle USB-C ou 420 heures de lecture Bluetooth.

Les deux accessoires seront lancés le 9 février 2022, dans les finitions Lunar Light.

