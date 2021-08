Aligarh va être renommé Harigarh ? Zila Panchayat envoie une proposition au CM Yogi Adityanath

in

La frénésie de changement de nom dans l’Uttar Pradesh se poursuit alors que le panchayat de Zila d’Aligarh a adopté lundi une résolution visant à changer le nom de la ville en Harigarh, la qualifiant de “demande en attente de longue date”.

« Nous avons eu une réunion du conseil d’administration de Zila Panchayat hier. Certaines propositions ont été adoptées lors de la réunion, la première proposition était de renommer Aligarh en Harigarh. Il a été adopté à l’unanimité. Nous l’avons envoyé au CM, j’espère qu’il sera approuvé », a déclaré Vijay Singh, président du Panchayat du district d’Aligarh.

Selon un rapport du Hindustan Times, la proposition a été adoptée lors de la première réunion sans aucune opposition avec 50 des 72 membres présents. Une autre proposition a été adoptée pour nommer l’aéroport d’Aligarh en l’honneur du chef du BJP Kalyan Singh, qui était un résident d’Aligarh et le ministre en chef de l’État pendant le mouvement Ram Janmabhoomi.

Pendant ce temps, le zila panchayat de Mainpuri a également adopté une résolution visant à renommer Mainpuri en Mayan Nagar d’après le sage Maya qui a fondé l’actuelle Mainpuri, selon le rapport. Notamment, Mainpuri est le bastion du patriarche du parti Samajwadi, Mulayam Singh Yadav, qui a remporté cinq élections dans la circonscription.

Plus tôt ce mois-ci, le panchayat du district de Firozabad avait adopté une résolution exigeant que Firozabad soit renommé Chandra Nagar. Selon les croyances des habitants, le roi Chandrasen vivait à Firozabad et à cause de cela, il était auparavant connu sous le nom de Chandravar Nagar jusqu’à environ 1560 après JC.

Depuis que le gouvernement BJP dirigé par Yogi Adityanath est arrivé au pouvoir en 2017, il a changé les noms d’Allahabad en Prayagraj, Faizabad en Ayodhya et Mughalsarai en Deen Dayal Upadhyaya Nagar. Il a récemment recommandé de changer le nom de la gare de Jhansi après Rani Laxmi Bai.

La frénésie de changement de nom du gouvernement UP a fait l’objet de sévères critiques de la part de l’opposition, qui a allégué que le gouvernement était plus concentré sur le changement de nom que sur le développement de l’État.

