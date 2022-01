Alignant les normes LCR pour les comptes des petites entreprises sur les normes de Bâle, la RBI relève le plafond des fonds de 50 %

Le plafond existant était de 5 crores de roupies, a annoncé jeudi la banque centrale, ajoutant que le nouveau cadre entrerait en vigueur immédiatement.



La Banque de réserve a augmenté le seuil des dépôts et autres fonds des petites entreprises non financières de 50 pour cent à Rs 7,5 crore dans le but de maintenir le ratio de couverture de liquidité (LCR), dans le but de mieux aligner ses réglementations sur les normes de Bâle. et permettent également aux banques de gérer plus efficacement les risques de liquidité.

Le plafond existant était de 5 crores de roupies, a annoncé jeudi la banque centrale, ajoutant que le nouveau cadre entrerait en vigueur immédiatement.

En publiant le cadre révisé de Bâle III sur les normes de liquidité – ratio de couverture de liquidité (LCR), outils de surveillance du risque de liquidité et normes de divulgation du LCR et ratio de financement net stable – pour les petites entreprises clientes, l’autorité monétaire a déclaré que ces révisions visaient à aider les banques à gérer leur liquidité. plus efficacement en les alignant sur les normes définies par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB).

En conséquence, le plafond des dépôts et autres « extensions de fonds » a été porté à 7,5 crores de roupies par rapport au seuil actuel de 5 crores de roupies pour les petites entreprises lorsqu’il s’agit de maintenir le LCR, a déclaré le régulateur.

La modification ci-dessus s’applique également aux dépôts et autres « extensions de fonds » reçus des petites entreprises, a déclaré le régulateur, ajoutant que les nouvelles normes ne s’appliquent qu’aux banques commerciales.

Par « extensions de fonds », RBI désigne des fonds dans des banques sous la forme d’expositions de détail qui sont généralement considérés comme présentant des caractéristiques de risque de liquidité similaires à celles des comptes de détail, tandis que les fonds agrégés font référence au montant brut de toutes les formes de fonds tels que les dépôts, les titres de créance ou les expositions sur dérivés similaires pour lesquelles la contrepartie est connue pour être une petite entreprise cliente et sont donc considérées comme des dépôts de détail.

Tous ces fonds ne devraient pas dépasser Rs 7,5 crore par compte, a déclaré l’autorité monétaire.

Cela signifie qu’une banque traite ces dépôts dans ses systèmes internes de gestion des risques de manière cohérente dans le temps et de la même manière que les autres dépôts de détail, et que ces dépôts ne sont pas gérés individuellement d’une manière comparable aux dépôts d’entreprises plus importants.

Mais les nouvelles normes maintiennent le ratio de financement stable net à 90 pour cent des engagements comme facteur de financement stable disponible, qui comprend les dépôts à vue et/ou les dépôts à terme avec des échéances résiduelles des clients de détail et des petites entreprises de moins d’un an.

