Alignement possible du Mexique contre le Japon à Tokyo 2020

L’équipe nationale mexicaine jouera contre le Japon pour la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, si elle la gagne, Ce sera la deuxième médaille obtenue en football de la foire d’été.

En raison de l’importance de ce duel, Jaime Lozano devra se rendre sur le terrain du Saitama Stadium avec le meilleur de lui, devra utiliser ses meilleurs éléments pour qu’il ne tombe pas à nouveau contre l’hôte, car en phase de groupes, El Tri s’est incliné 2-1.

Par conséquent, les joueurs aiment Diego Lainez et Roberto Alvarado devraient commencer le match et avoir une ligne défensive solide, car les “Samouraïs” sont assez rapides en attaque. Ensuite, nous vous laissons l’alignement possible du Mexique :

Gardien de but: Guillermo Ochoa

Défenses: Luis Montes, Johan Vázquez, Jorge Sánchez et Vladimir Loroña.

Médias: Sebastián Córdova, Luis Romo et Joaquín Esquivel.

Avant: Diego Lainez, Roberto Alavarado et Henry Martín.

Le Mexique avait déjà affronté le Japon pour la troisième place aux Jeux Olympiques, précisément au Mexique 68; Cependant, à cette occasion, les Japonais ont battu Tri 2-0 sur le terrain du stade Azteca, terminant quatrième du tournoi de football des Jeux Olympiques.