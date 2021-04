Alignements confirmés: Cadix vs Real Madrid, La Liga 2021

Le Real Madrid a publié sa composition de départ pour le prochain match contre Cadix en Liga.

Onze de départ du Real Madrid: Courtois, Odriozola, Nacho, Militao, Varane, Militao, Casemiro, Blanco, Vinicius, Rodrygo, Benzema.

Onze de départ de Cadix (à confirmer): Ledesma, Carcelen, Mauro, Fali, Espino, Jose Mari, Salvi, Jonsson, Jairo, Negredo, Sobrino.

Zidane commence avec une formation 5-2-3 qui devrait avoir beaucoup de profondeur à travers les ailes. Odriozola et Marcelo devraient contribuer offensivement et Rodrygo et Vinicius pourront se concentrer sur leur jeu offensif.

Un match crucial pour le Real Madrid s’il veut concourir pour le titre.

