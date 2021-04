Alignements confirmés: Real Madrid vs Liverpool, quarts de finale de la Ligue des champions 2021

Le Real Madrid vient de publier sa composition de départ pour le prochain affrontement contre Liverpool lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Onze de départ du Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema.

Onze de départ de Liverpool (à confirmer): Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Fabinho, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Jota.

L’entraîneur Zinedine Zidane a décidé de ne pas utiliser une formation 3-5-2 en l’absence de Varane et Militao et Nacho seront ceux qui partiront au centre de la ligne défensive. Asensio et Vinicius jouent aux côtés de Benzema dès le départ.

COMMENT REGARDER, STREAM CHAMPIONS LEAGUE

Date: 04/06/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 EST.

Lieu: Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Espagne.

TV disponible: TUDN (États-Unis), Movistar Liga de Campeones (Espagne)

Streaming disponible: TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

