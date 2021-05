Alignements de Manchester City

04/05/2021 à 20:17 CEST

Daniel Guillen

Manchester City et le PSG se rencontrent au stade Etihad à partir de 21h00. lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions à la recherche d’un billet pour la finale à Istanbul. Les Britanniques commencent avec un avantage après avoir gagné (1-2) au Parc des Princes avec des buts de De Bruyne et Mahrez. Côté parisien, le buteur du but était Marquinhos.

La surprise du côté des visiteurs est l’absence de Kylian Mbappé, ce qui était un doute sérieux pour le choc. Le Français n’a pas joué contre Lens et Mauricio Pochettino a décidé de le laisser sur le banc. Le onze du PSG est composé de: Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Icardi.

Concernant les locaux, Pep Guardiola maintient Foden dans le schéma et présente deux nouveautés: Fernandinho à la place de Rodri et Zinchenko pour Cancelo. Le line-up de Manchester City est composé de: Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündogan; Mahrez, Kevin De Bruyne, Foden.