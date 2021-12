Aligner le capital social et financier pour créer de l’argent meilleur

Une histoire commune qu’on nous raconte est que l’argent provient de l’insuffisance du troc. Connu sous le nom de problème de « double coïncidence des désirs », il est dit que le troc était trop limité et qu’un moyen d’échange plus flexible était nécessaire. Selon l’anthropologue David Graeber dans son livre « Dette : les 5000 premières années », cette histoire n’est pas vraie. Pour résumer ses découvertes dans les sociétés anciennes, ce qui était considéré comme « de l’argent » était un troc différé. Par exemple, je n’ai pas besoin de l’article A maintenant, mais j’en aurai peut-être besoin à l’avenir. Je vous donnerai l’article B et demanderai A quand j’en aurai besoin. Ce fut la première création de crédit.

