Alimentation USB-C 240 W à venir; encore une autre norme de câble

L’annonce d’une nouvelle norme d’alimentation USB-C 240W signifie que des ordinateurs portables et d’autres appareils beaucoup plus puissants peuvent être alimentés par la prise réversible désormais omniprésente.

La mauvaise nouvelle, cependant, c’est que cela signifie la création d’un autre standard de câble USB-C …

L’USB-C Power Delivery est actuellement limité à un maximum de 100 W. Cela suffit pour le MacBook le plus puissant proposé par Apple aujourd’hui, mais plus que doubler cette capacité laisse beaucoup de place pour les futures machines.

Cela signifie également que l’USB-C peut être utilisé pour des périphériques plus gourmands en énergie, tels que des moniteurs plus grands, certaines imprimantes et même certains ordinateurs de bureau.

La mauvaise nouvelle, comme le note CNET, est que cela signifie l’introduction d’un autre type de câble USB-C.

Le forum des développeurs USB (USB-IF), le groupe industriel qui développe la technologie, a révélé mardi les nouveaux niveaux de puissance dans la mise à jour de la version 2.1 de sa spécification USB Type-C. L’USB-IF n’a pas immédiatement fourni de commentaire. La nouvelle option de 240 watts s’appelle Extended Power Range, ou EPR […] Les câbles prenant en charge 240 watts auront des exigences supplémentaires pour s’adapter aux nouveaux niveaux. Et USB-IF exigera que les câbles portent des icônes spécifiques «afin que les utilisateurs finaux puissent confirmer visuellement que le câble prend en charge jusqu’à… 240 W», a déclaré USB-IF dans le document de spécification.

Comme nous l’avons noté dans le passé, l’utilisation d’un seul type de câble physique pour l’alimentation, les données et la vidéo devrait grandement simplifier la vie, mais la pratique n’est pas si simple.

En théorie, tous les câbles USB-C devraient être les mêmes: c’est tout l’intérêt d’avoir une norme. En pratique, il existe différentes versions de la norme. Plus inquiétant encore, de nombreux câbles vendus comme USB-C ne sont pas entièrement conformes à cette norme – et cela peut être une très mauvaise nouvelle. Certains câbles non conformes n’offrent tout simplement pas les débits de données complets qu’ils promettent. D’autres ne peuvent pas du tout être utilisés pour les données. Et d’autres encore peuvent consommer trop d’énergie, ce qui peut non seulement endommager tout appareil avec lequel vous le chargez, mais pourrait même endommager le port USB de votre MacBook.

Ensuite, il y a le support Thunderbolt et les câbles actifs contre passifs. C’est une entreprise compliquée, et le support EPR est sur le point de le rendre encore plus compliqué.

