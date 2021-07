Alimenter la transformation en ces temps difficiles

À l’avenir, l’introduction de nouveaux segments de marché tels que le marché vert intégré un jour à l’avance, les contrats verts de longue durée et les contrats pour la différence (CfD), etc., joueront un rôle essentiel dans l’approfondissement du marché de l’électricité et la promotion des aspirations nationales en matière de durabilité.

Par SL Rao, Shruti Bhatia et Anshul Joshi

La nation traverse une colère sans précédent de pandémie de COVID-19 depuis près d’un an maintenant et elle s’est déroulée comme l’un des défis les plus difficiles que l’humanité ait connus ou affrontés dans un passé récent. La pandémie a également provoqué une perturbation économique sans précédent. Il n’y a pratiquement aucun segment de l’industrie qui n’a pas été touché.

L’indice indien de la production industrielle (IIP) n’est toujours pas revenu au niveau d’avant la pandémie. Au cours de l’EX21, le secteur industriel a enregistré une contraction de 11,3 %, contre une croissance de 1 % au cours de la période correspondante il y a un an. Le PIB de l’Inde a augmenté de 0,4% au troisième trimestre de l’exercice 21, après deux trimestres consécutifs de récession et de décroissance. Aux premier et deuxième trimestres de l’exercice 21, l’économie indienne a connu une contraction du PIB de 24 % et 7,5 %, respectivement. Le secteur de l’énergie ne fait pas exception. Selon les données de la Central Electricity Authority (CEA), la consommation globale d’électricité de l’Inde à 1 271 milliards d’unités au cours de l’exercice 21 est en baisse de 1% en glissement annuel. Les services publics de distribution ont été confrontés à la pire crise de liquidité financière et les sommes payables aux producteurs ont atteint de nouveaux sommets.

Par conséquent, cette crise a mis en évidence le besoin urgent de réformes dans plusieurs domaines à l’abri des risques de ralentissement du moteur de la croissance économique. L’approche insouciante des réformes peut avoir un impact négatif et pourrait freiner davantage la croissance et l’économie. Ici encore, les réformes du secteur de l’énergie et de l’électricité, structurelles, financières et réglementaires ne font pas exception et sont nécessaires de toute urgence.

Mener de l’avant

L’Inde a un marché de l’électricité dynamique mais pas profond. Le marché de l’électricité à court terme, comme on l’appelle, puisqu’il permet l’approvisionnement en électricité jusqu’à 365 jours représente environ 12% du marché global de 1300 milliards d’unités que l’Inde consomme annuellement. Les bourses de l’électricité représentent environ 50 % du marché à court terme. Les bourses ont été établies en 2008 et ont parcouru un long chemin depuis. En particulier, l’Indian Energy Exchange se positionne aujourd’hui comme une institution fournissant la référence de prix la plus compétitive et de nombreux signaux importants pour la chaîne de valeur de l’électricité. Le marché de l’électricité d’échange semble avoir mené le secteur de l’avant pendant la crise CoVID et a joué un rôle important en soutenant les services publics de distribution, les industries dans l’approvisionnement en électricité à des prix compétitifs, et de manière flexible, contribuant ainsi à construire le précieux liquidité. La mise en œuvre du verrouillage à l’échelle nationale au cours des deux premiers trimestres de l’année a eu un impact négatif sur la demande d’électricité et la consommation d’énergie principalement en raison de l’inactivité des activités commerciales et industrielles. Au cours des deux premiers trimestres de l’exercice 21, la demande d’électricité de l’Inde a baissé d’environ 20 %. Plusieurs producteurs ainsi que les services publics qui disposaient d’un surplus d’électricité ont offert leur électricité sur la plate-forme Exchange. La disponibilité adéquate de l’électricité a contribué à la baisse des prix de l’électricité pendant ces périodes difficiles.

Au cours des deux premiers trimestres de l’exercice 21, l’électricité était disponible à un prix aussi bas que 2,5 Rs par unité sur la plate-forme Exchange, le prix moyen de l’exercice 21 restant à 2,86 Rs par unité. Les prix compétitifs, associés à la flexibilité, la transparence et l’approvisionnement à risque zéro, ont permis aux services publics de distribution de tirer parti du marché boursier pour optimiser leurs coûts d’approvisionnement en électricité en remplaçant l’électricité plus coûteuse achetée dans le cadre des accords à long terme rigides par l’électricité à prix compétitif. sur la Bourse et épargner ainsi que réparer leur santé financière précaire. Par exemple, les rapports des médias disent que l’Andhra Pradesh à lui seul a économisé environ 1 000 crores de roupies entre avril et décembre 20 grâce à un approvisionnement efficace en électricité sur le marché des changes. Le Maharashtra et le Gujarat ont également enregistré d’énormes économies en intensifiant les achats d’Exchange et en optimisant leurs portefeuilles d’électricité.

Imaginez maintenant une situation si nous n’avions pas de marchés nationaux de l’électricité basés sur la bourse. Pendant le verrouillage, les États et les services publics auraient dépensé encore plus d’argent pour se procurer une électricité coûteuse pendant la crise et n’auraient eu aucun endroit pour vendre leur électricité excédentaire ou optimiser leurs portefeuilles. De même, les services publics auraient exploité leurs centrales de production à un niveau sous-optimal, entraînant des coûts énormes en charbon, transport, logistique, charges fixes, etc. pour répondre à la demande d’électricité de leurs consommateurs. La crise de liquidité financière à la fin des services publics de distribution serait considérée comme un effet multiplicateur s’il n’y avait pas de marché basé sur la bourse.

De nouveaux segments de marché

En plus d’assurer une disponibilité ininterrompue 24h/24 et 7j/7 et une proposition de valeur solide pour les acteurs du marché, tirée par la transformation numérique, les bourses ont réussi à transformer la crise en opportunité en diversifiant leur offre de produits avec le début des marchés en temps réel (RTM) , Cross Border Electricity Trade (CBET) et Green Markets lancent de nouveaux segments de marché sur leur plateforme.

Avec le lancement du marché en temps réel, la bourse a offert aux acteurs du marché la possibilité de gérer la variation de l’offre et de la demande d’électricité de la manière la plus flexible, efficace et dynamique, proche du temps réel. Le RTM propose 48 enchères toutes les demi-heures avec une nouvelle fenêtre d’enchères s’ouvrant toutes les 30 minutes pendant la journée et la livraison de l’électricité dans l’heure suivant la clôture de la session d’enchères. Le nouveau segment de marché a négocié cumulativement plus de 10 000 UM depuis son lancement le 1er juin 2020.

De même, le lancement récent du commerce transfrontalier d’électricité (CBET) est une initiative unique en son genre pour que les bourses étendent leurs marchés de l’électricité au-delà des géographies indiennes, vise à créer un marché régional de l’électricité intégré en Asie du Sud. Le Népal s’est présenté comme le premier pays et a commencé le commerce transfrontalier sur le marché day-ahead de la plateforme d’échange indien, récemment le 17 avril. Actuellement, nous négocions environ 18 milliards d’unités par an avec le Népal, le Bangladesh et le Bhoutan à travers le moyen à contrats bilatéraux à long terme. Cependant, selon une étude de l’IRADe, le commerce de l’électricité avec les pays voisins a un potentiel prometteur allant jusqu’à 70 BU d’ici l’exercice 2027.

Marché vert

Le lancement récent des contrats verts à terme sur le marché de l’échange d’électricité est une étape importante et agira comme un catalyseur clé dans l’intégration efficace et efficiente des énergies renouvelables, conformément à l’ambitieuse aspiration verte de l’Inde de 175 GW d’ici 2022 et 450 GW d’ici 2030. Avec la pénétration croissante de l’énergie renouvelable, un marché vert robuste est le besoin de l’heure pour résoudre les problèmes d’intermittence liés à l’adoption de l’énergie verte. Le marché de l’électricité en temps réel, journalier et à terme, associé au marché vert, offre un éventail complet de choix aux acteurs du marché pour l’approvisionnement en électricité ou en énergies renouvelables de la manière la plus efficace et la plus compétitive. À l’avenir, l’introduction de nouveaux segments de marché tels que le marché vert intégré un jour à l’avance, les contrats verts de longue durée et les contrats pour la différence (CfD), etc., joueront un rôle essentiel dans l’approfondissement du marché de l’électricité et la promotion des aspirations nationales en matière de durabilité.

La route à suivre

Ainsi, les marchés dirigés par la Bourse semblent avoir joué un rôle clé dans l’élaboration de l’avenir énergétique et énergétique de l’Inde. Le gouvernement semble également non seulement être au courant de tous les développements du marché, mais a joué un rôle de facilitateur pour approfondir les marchés de l’électricité. Conformément au projet de Plan national d’électricité 2021, le gouvernement a démontré son engagement à introduire des mécanismes de marché appropriés pour approfondir les marchés en augmentant sa part en pourcentage à environ 25 % d’ici 2023-24. Ces mécanismes peuvent inclure des marchés de capacité, de nouveaux marchés verts en plus d’autres produits du marché pour favoriser une concurrence, une flexibilité et une efficacité accrues dans le secteur de l’électricité. L’augmentation de la consommation, la suppression progressive des centrales anciennes et inefficaces, la capacité commerciale suffisante, les politiques et les facteurs réglementaires favorables, la baisse des coûts des intrants du charbon et du gaz naturel, les nouveaux produits et les initiatives de diversification par les bourses de l’électricité, vont véritablement libérer de nouvelles, efficaces, compétitives et durables l’ordre énergétique dans le pays. Cela dit, une question qui reste sans réponse concerne la valeur et la valeur du modèle multi-échange que nous avons adopté sur la base du document 2006 du CERC. Avons-nous vraiment besoin de nombreux échanges d’énergie alors que nous avons déjà le meilleur livré ?

Rao est l’ancien président du CERC et membre du conseil consultatif de la Commission indienne de la concurrence. Bhatia et Joshi sont respectivement chef des communications d’entreprise et cadre supérieur, IEX Limited

