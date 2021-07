Alimenter les réformes de l’électricité en attente de longue date – The Financial Express

in

La délicence proposée de la fourniture d’électricité, en permettant à plusieurs distributeurs d’opérer dans la même zone, et en mettant fin aux monopoles des entités publiques, est un grand pas vers la réforme du secteur de l’électricité. Le Cabinet devrait bientôt examiner la proposition visant à permettre aux consommateurs de changer de fournisseur d’électricité, à la suite de quoi le projet de loi modifiant la loi sur l’électricité sera présenté au Parlement, peut-être lors de la session qui débutera aujourd’hui. Ce qui est important, c’est que l’infrastructure de distribution d’une discothèque historique peut désormais être utilisée par un nouveau venu pour fournir de l’électricité dans la région. Le projet de loi propose de restreindre les pouvoirs des SERC en matière de subventions croisées. Essentiellement, il vise à déplacer la responsabilité de l’élaboration des règlements relatifs au calcul de la subvention croisée aux SERC. L’idée est de les amener à déterminer l’étendue de la subvention croisée à l’aide de la politique tarifaire nationale de l’électricité. Le mouvement a été initié parce qu’il est estimé que le tarif déterminé par les SERC ne reflète pas les coûts réels, les considérations politiques l’emportant sur la prudence financière. Il est proposé de plafonner le tarif maximum que paient les consommateurs industriels à 20 % du coût moyen de fourniture ; dans certains États, le tarif commercial est supérieur à 20 % par rapport à l’ACS. Les experts pensent que les États pourraient contester cela devant les tribunaux, car l’électricité est un sujet concurrent. Ils pensent que les SERC sont mieux placés pour calculer l’interfinancement puisqu’ils tiendraient compte de facteurs qui varient d’un État à l’autre.

Une initiative attendue depuis longtemps visant à renforcer le Tribunal d’appel de l’électricité (Aptel) est en cours de lancement. Les experts soulignent qu’Aptel ne fonctionne pas correctement depuis plusieurs années car le banc a presque toujours manqué de membres. Il y a aussi un mouvement pour renforcer les SERC. Cependant, les régulateurs sont généralement triés sur le volet par les gouvernements des États et donc obligés de faire leurs offres. Sans surprise, ils n’ont pas fait leur travail qui est d’améliorer la santé des discoms et ils doivent partager le blâme pour une grande partie du désordre dans le secteur de l’électricité.

Les obligations d’acheter de l’énergie renouvelable pourraient être onéreuses pour les discothèques. Il est toujours possible qu’ils n’aient pas les moyens financiers d’acheter de l’énergie renouvelable ; s’ils doivent être contraints de le faire, ils doivent pouvoir compenser cela par des achats plus modestes d’énergie thermique. En règle générale, les producteurs d’énergie thermique comme NTPC ne permettront pas aux acheteurs de cesser d’acheter chez eux. C’est très bien de poursuivre un programme vert, mais pénaliser les discoms pour ne pas respecter leurs obligations d’achat d’énergie renouvelable est quelque peu injuste. Une autre mesure importante proposée est que le tarif de détail, dans n’importe quel État, soit déterminé sans tenir compte de la subvention à fournir par le gouvernement. Au lieu de cela, tout comme cela s’est produit dans le cas des subventions au GPL, les consommateurs devraient payer le plein tarif et recevoir la subvention directement sur leur compte bancaire. De cette façon, les discothèques recevraient le tarif complet des utilisateurs.

Bien que les modifications apportées à la loi sur l’électricité représentent un grand effort, les gouvernements des États doivent interrompre ou réduire les subventions pour les utilisateurs au détail et les agriculteurs au détriment des consommateurs industriels. Afin de maintenir des tarifs abordables, les dcoms doivent réduire le coût de l’électricité et minimiser les pertes techniques. Les gouvernements des États sont restés irresponsables pendant trop longtemps, en partie parce que le Centre les renfloue toujours. L’argent des contribuables ne doit pas être gaspillé.

