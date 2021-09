Alimenter l’inflation : les prix des carburants s’effondrent, désinvestissez-vous correctement pour réduire les taxes sur les carburants

Le gouvernement doit redoubler d’efforts pour atteindre ses objectifs de désinvestissement et de ventes stratégiques et chercher à mobiliser des revenus provenant d’autres sources afin de pouvoir réduire les prélèvements sur le carburant.

Avec le prix du Brent poussant 80 $/baril et Goldman Sachs parlant déjà de 90 $/baril, l’économie indienne est dans une période difficile. Le problème d’Evergrande s’est avéré moins problématique que prévu. Elle n’a pas vraiment freiné la hausse des prix de l’énergie jusqu’à présent ; le consensus semble être que l’économie mondiale continuera sur sa voie de reprise et que la demande de pétrole ne fera qu’augmenter.

À moins que la tendance ne s’inverse, les prix du carburant automobile en Inde – désormais supérieurs à 100 Rs/litre dans plusieurs villes – devraient rester élevés. Cela se reflétera dans l’inflation des prix de détail assez tôt ; pour l’instant, la légère baisse de l’inflation alimentaire a permis de freiner la presse. Si l’inflation à la consommation continue de se maintenir à près de 6 %, l’extrémité supérieure de la fourchette de tolérance de 4 à 6 %, la RBI aura du mal à justifier trop longtemps sa position accommodante actuelle.

En janvier 2020, avant la pandémie, le prix du brut indien était de 64 $/baril et l’essence coûtait 75 Rs/litre à Delhi. En avril, le prix du brut est tombé à 20 $/baril, mais le prix de l’essence est descendu à seulement 70 Rs/litre. En juillet, cette année, les prix du pétrole brut étaient passés à 73,50 $/baril, après quoi le prix de l’essence a franchi 100 Rs le litre. L’augmentation de 15% du prix du pétrole brut s’est traduite par une augmentation de près de 33% du prix de l’essence.

Bien que les contraintes fiscales soient, sans aucun doute, accablantes, avec la reprise qui s’accélère et les perceptions fiscales robustes, le gouvernement devrait prendre des mesures pour freiner les prix du carburant automobile. Les collectes de TPS ont été solides et devraient atteindre en moyenne Rs 1,15 crore lakh par mois. Les collectes d’impôts directs ont dépassé toutes les attentes, ayant augmenté de 47% en glissement annuel pour atteindre 6,45 lakh crore Rs au 22 septembre, avec des collectes nettes ayant augmenté de 74% pour atteindre 5,7 lakh crore Rs.

Le Centre et les États ont gagné ensemble Rs 6,35 crore de lakh de revenus de tous les produits pétroliers au cours de l’exercice 21 à un moment où la consommation globale a diminué de 9,1%. Le Centre prélève actuellement un taux spécifique, Rs 31,80/litre pour le diesel et Rs 32,90/litre pour l’essence ; les états imposent une TVA qui est ad valorem et donc toute augmentation des prix signifie plus de revenus.

Les taxes élevées sur l’essence et le diesel pourraient freiner la demande de véhicules. Alors que les coûts élevés du carburant justifient le passage aux véhicules électriques (VE), l’industrie automobile doit être soutenue jusqu’à ce que l’infrastructure des VE soit en place. Les coûts de possession d’un véhicule ICE ont fortement augmenté ces dernières années en raison des évolutions réglementaires, sécuritaires et technologiques.

Outre l’impact direct des prix élevés, l’impact en cascade des prix du carburant nuit également aux consommateurs. Comme ce journal l’a souligné, l’impact du service des obligations pétrolières héritées, par rapport aux revenus actuellement générés, n’est pas exactement débilitant. Le total des obligations de remboursement est d’environ Rs 1,43 lakh crore sur une période de 10 ans à partir de FY15. En supposant que les prélèvements assortis actuels sur les carburants restent inchangés jusqu’à FY24, le gouvernement ferait environ 14,3 lakh crore de Rs en revenus après avoir remboursé les prêts. Le gouvernement doit redoubler d’efforts pour atteindre ses objectifs de désinvestissement et de ventes stratégiques et chercher à mobiliser des revenus provenant d’autres sources afin de pouvoir réduire les prélèvements sur le carburant.

