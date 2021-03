Alimenter l’innovation du secteur public grâce à l’adoption de la technologie

De grands changements se sont produits dans l’économie dans tous les segments et une valeur considérable a été libérée par l’accélération de l’innovation et l’adoption plus large des nouvelles technologies.

Par Siddharth Shirole, Omkar Sathe, Sahil Deo

Covid-19 nous a obligés à faire face à une réalité changée. De grands changements se sont produits dans l’économie dans tous les segments et une valeur considérable a été libérée par l’accélération de l’innovation et l’adoption plus large des nouvelles technologies. Il est temps que nous cherchions également à accélérer l’innovation dans le secteur public grâce à l’adoption de la technologie, afin de favoriser des améliorations significatives dans la gouvernance, l’administration publique et les services aux citoyens.

Singapour, précurseur de l’innovation publique, a publié le «Digital Government Blueprint». Il articule la vision de transformer les services publics singapouriens en exploitant la blockchain, l’IoT, la robotique, l’intelligence artificielle et d’autres technologies. L’année 2016 a vu le lancement d’un laboratoire d’innovation au sein du Département de la fonction publique de Singapour. En Europe, l’Estonie a tiré parti de sa carte d’identité numérique pour fournir 99% des services publics en ligne, y compris le vote aux élections. Un programme de résidence en ligne permet aux entrepreneurs étrangers de créer des entreprises en Estonie et de les gérer à distance. Il a conduit à la création de 10 100 entreprises en cinq ans et à une relance significative de l’économie.

Ces technologies peuvent être déployées dans plusieurs domaines, de la prévention et du contrôle de la dengue au Sri Lanka aux obligations d’État basées sur la blockchain en Thaïlande. L’Arménie a déployé des analyses de données sur les avis en ligne, pour identifier les principaux problèmes à résoudre, ainsi que les faits saillants les plus appréciés qui peuvent être présentés à d’autres touristes potentiels. L’innovation publique en tirant parti de la technologie est indépendante du secteur, avec un vaste potentiel. Dans cet océan de possibilités, certaines règles empiriques sont utiles pour identifier comment conduire cela en Inde.

Commencez par une image plus grande. L’innovation ne consiste pas à remplacer le système analogique dominant par des outils numériques. Les villes doivent être planifiées sur un horizon de 30 ans, où chaque ville crée son propre plan numérique. Une refonte basée sur des objectifs à long terme créerait de la valeur par des moyens innovants et parfois inhabituels. Par exemple, au Royaume-Uni, les citoyens peuvent signaler les nids-de-poule sur les routes et certains conseils locaux peuvent garantir les réparations dans les 48 heures. Il s’agit d’une percée non seulement en termes de temps de réponse et d’économies de coûts, mais également d’engagement civique et d’imagerie de la ville.

Deuxièmement, la mise en œuvre des solutions numériques disponibles permet de dégager des gains immédiats. Par exemple, l’initiative de numérisation des registres fonciers par le gouvernement central est technologiquement simple, mais conduit à des effets transformationnels tels que des transactions authentifiées, une facilité d’accès, une réduction des coûts de conformité, des transactions foncières rapides, etc. de plusieurs millions de litiges fonciers aujourd’hui.

Troisièmement, il est important de tirer parti des connaissances humaines pour susciter des comportements et des résultats souhaitables. Le NITI Aayog a expérimenté l’économie comportementale pour améliorer les politiques et les programmes. Un gouvernement local qui redéfinit son système de transport en commun par autobus devrait penser au-delà de la simple mise à niveau technologique et s’efforcer de comprendre les points douloureux des navetteurs. Combler ces lacunes serait crucial pour accroître l’adoption des transports publics.

Quatrièmement, expérimentez et découvrez un ensemble diversifié de solutions. Contrairement à l’approche gouvernementale typique, un certain degré d’agilité est nécessaire avec le courage d’expérimenter, d’évaluer et de choisir la meilleure solution à mettre en œuvre à grande échelle. L’innovation a un taux d’échec, qui doit être accepté dans le contexte d’éventuelles réalisations démesurées.

Cinquièmement, il est essentiel de tirer parti des partenariats avec le secteur privé. Les entreprises privées ont une expertise et une expérience dans ces technologies, ce qui rendrait le déploiement plus rapide et plus efficace. De plus, diriger les contrats gouvernementaux vers les entreprises indiennes les aiderait à prospérer, comme cela se fait dans l’Atmanirbhar Bharat. L’initiative FASTag du ministère des Transports routiers et de la Voirie a permis de colmater les fuites dans la perception des péages, d’augmenter les redevances gouvernementales, de réduire les retards et de se débarrasser d’un irritant majeur des navetteurs. Des acteurs privés ont été impliqués pour un déploiement rapide. Un plan similaire est en cours de déploiement pour atteindre leur prochain objectif: supprimer complètement les cabines de péage et passer à la perception des péages par GPS d’ici 2023.

Accélérer l’innovation publique nous aiderait à avancer rapidement dans la création d’un environnement propice à la croissance des individus, des entreprises et du pays. La prise de cette initiative dépasserait l’efficacité de notre gouvernance et aiderait à atteindre l’objectif d’un gouvernement minimum, d’une gouvernance maximale.

Shirole est membre de l’Assemblée législative du Maharashtra; Sathe est un ancien élève de l’IIM Calcutta; Deo est co-fondateur de CPC Analytics

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.