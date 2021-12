Alimenter l’innovation pharmaceutique : le projet de politique de R&D du gouvernement est une avancée bienvenue et inclusive

Le financement sera l’un des principaux moteurs de la R&D innovante dans le secteur pharmaceutique.



Par Satish Reddy

Notre fondateur, le regretté Dr Anji Reddy, était un visionnaire qui a fait des Laboratoires du Dr Reddy l’une des plus importantes sociétés pharmaceutiques indiennes avec une forte présence internationale et un modèle commercial compétitif. Et pourtant, il a choisi d’appeler ses mémoires An Unfinished Agenda—l’agenda inachevé étant la commercialisation d’un nouveau médicament découvert et développé par le Dr Reddy’s à son époque. Certes, sous sa direction, notre société a initié la découverte de nouveaux médicaments dès 1992, ce qui a abouti à la découverte et à l’octroi de licence d’un médicament contre le diabète à une société internationale spécialisée dans le diabète à la fin des années 90. Mais les coûts et les risques d’aller au-delà de la découverte à un stade précoce semblaient prohibitifs. Le programme de découverte de nouveaux médicaments s’est poursuivi avec de nouvelles licences de médicaments dans les domaines de l’immuno-oncologie, de l’auto-immunité et d’autres thérapies. C’était le rêve du regretté Dr Anji Reddy en 2013 de voir la pharma indienne découvrir, créer et commercialiser avec succès un pipeline de nouvelles molécules afin de devenir une industrie entièrement originale, axée sur l’innovation.

Passer de molécules simples à très complexes et différenciées, produits biologiques, médicaments de niche pour les maladies orphelines ou négligées avec des systèmes de délivrance complexes, de nouvelles entités chimiques qui identifient et répondent vraiment aux besoins non satisfaits des patients commence par une vision à long terme et un investissement dans l’innovation et la science. R&D pilotée.

L’innovation comporte des risques. Le coût de la technologie, le coût des nouvelles capacités, le coût des longues périodes de gestation et même le coût de l’échec, tous doivent être pris en compte. Par conséquent, la prise de risque ne peut se produire que dans un écosystème favorable.

Le financement sera l’un des principaux moteurs de la R&D innovante dans le secteur pharmaceutique pour permettre un tel écosystème. Ici, avec l’industrie pharmaceutique, je vois un rôle important pour d’autres parties prenantes – le gouvernement, les régulateurs, les universités, les start-up et les entrepreneurs technologiques, les bailleurs de fonds privés, etc. Nous sommes conscients que certaines des plus grandes découvertes pharmaceutiques historiques faites autour du monde ont réussi en grande partie grâce au financement du gouvernement. Des collaborations telles que celle du Dr Reddy avec le Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) du département de biotechnologie en octobre 2020 – pour un soutien consultatif sur les essais cliniques de Spoutnik V en Inde – et le financement nous aident à nous rassembler pour offrir des solutions agiles et rapides aux urgences besoins en soins de santé, en particulier lorsque des compétences spécialisées sont nécessaires. Ensuite, le rétablissement des incitations politiques telles que la déduction pondérée des dépenses de R&D et de la patent box, et l’incitation au bon type de projets auront certainement un rôle important à jouer. Les sources de financement externes non gouvernementales ou privées telles que les sociétés de capital-risque et le capital-investissement peuvent contribuer à cet écosystème. grandement aux résultats de R&D et aux succès de ces actifs. De même, je pense qu’avec le bon type de soutien, les universités, les start-ups et les entrepreneurs peuvent tous être des partenaires mutuellement utiles de l’industrie pharmaceutique pour identifier les besoins non satisfaits des patients et mener des recherches ciblées.

Le financement de la R&D innovante constitue un pilier essentiel d’un écosystème porteur. Comme les autres piliers, je soulignerais :

Soutien politique : tout comme c’est la loi de 1970 sur les brevets indiens qui a changé la donne pour la pharma indienne et l’a aidée à devenir compétitive dans les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) puis dans les formulations génériques, nous avons besoin d’un soutien politique pour stimuler l’innovation

Un paysage réglementaire qui fixe des délais clairs, des responsabilités, un soutien aux essais cliniques dans le pays, etc.

Collaboration industrie-université : Il existe de nombreux exemples de pays à travers le monde, tels que les États-Unis, Israël, le Japon et d’autres, qui démontrent le rôle véritablement crucial que joue une telle collaboration dans l’innovation pharmaceutique.

Encouragement aux bons talents et compétences.

Création de pôles d’innovation dans le pays : Un hub où tout ce qui précède coexiste à grande échelle pour faciliter la synergie. Il est réconfortant de voir des villes comme Hyderabad et Bangalore faire déjà un effort dans cette direction.

À cette fin, le projet de politique de R&D actuellement à l’étude a été une initiative bienvenue et inclusive du gouvernement indien et une vision réaliste des besoins actuels et futurs indispensables. C’est encore une autre étape dans le partenariat de plus en plus agile et mutuellement réactif qui s’est formé entre le gouvernement et l’industrie pharmaceutique ces derniers temps. L’élan généré par notre coopération sans précédent pendant la pandémie, par l’examen du projet de politique de R&D avec les contributions de toutes les parties prenantes et par des conversations opportunes telles que le Sommet mondial de l’innovation doit maintenant être maintenu et doit aboutir à la mise en œuvre. L’industrie pharmaceutique indienne est aujourd’hui dans une position unique pour répondre aux besoins des patients à domicile en Inde, sur les marchés développés tels que les États-Unis, et pour garantir l’accès et l’abordabilité dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). Être innovant et compétitif tout en maintenant les normes les plus élevées serait donc essentiel à son succès.

L’auteur est président, Dr Reddy’s Laboratories Limited

