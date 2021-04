Alimentez vos passions avec CuriosityStream, le meilleur service de streaming pour les esprits curieux

Les mathématiques comptent-elles comme une science? Découvrez avec le Dr Hannah Fry dans Magic Numbers, dans lequel elle explore le mystère des mathématiques et ce que cela peut nous dire sur l’univers. Si ce n’est pas assez difficile pour vous, qu’en est-il de la physique quantique? Au cours de trois épisodes d’exploration de l’histoire quantique avec Brian Greene, vous découvrirez la découverte de la physique quantique, comment les théories ont évolué et où tout cela se passe. Et dans The Genetic Revolution, vous pouvez suivre un groupe de scientifiques qui utilisent la technologie d’édition de gènes pour réécrire le code source de la vie. Il est garanti de remuer la matière grise; trouvez encore plus dans la collection Science de CuriosityStream.

Et il y a plus …

Ce n’est qu’un petit avant-goût de ce que vous pouvez trouver sur CuriosityStream. Outre la science, la nature et l’histoire, vous trouverez des titres couvrant la technologie, la société, le style de vie et bien plus encore, avec de nombreux titres en Ultra HD 4K. CuriosityStream est disponible dans le monde entier pour être regardé sur la télévision, le bureau, les mobiles et les tablettes, sur le Web et via de nombreuses plates-formes Smart TV. Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur le site CuriosityStream.

L’article ci-dessus a été produit en consultation payée avec CuriosityStream. Cela étant dit, nous avons vérifié le service de streaming et nous l’avons vraiment aimé; donc, si vous recherchez une programmation qui suscite la réflexion, pensez à l’essayer.