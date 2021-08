Aliments avec le plus de nutriments que vous pouvez consommer | Vie

Quels sont les meilleurs aliments à manger ? Nous devons rechercher ceux qui ont le plus de nutriments par portion.

Heureusement, la culture alimentaire s’est beaucoup améliorée au cours des dernières décennies, et aujourd’hui tout le monde sait quels sont les aliments les plus sains (Une autre chose est que nous les consommons…).

Légumes, fruits, poissons… Ce sont des groupes très génériques, regardons donc aliments spécifiques qui fournissent le plus grand nombre de nutriments par portion.

Acides gras, protéines, vitamines, minéraux, antioxydants… Tous ces nutriments sont indispensables pour une alimentation correcte. Quels aliments les condensent le mieux ?

Amandes

Selon la BBC, une étude portant sur 1 000 aliments a révélé que les amandes sont l’aliment le plus nutritif qui existe.

Ils sont riches en acides gras monoinsaturés, et aide à prendre soin du cœur et à garder le diabète à distance.

Mais il faut les consommer avec modération car ils sont très caloriques: 579 Kilocalories pour 100 grammes.

Pomme crème

Ce fruit tropical a une grande quantité de vitamines A, C, B1, B2. en plus du potassium et du sucre naturel.

Poisson plat

Ces poissons, y compris la sole, n’absorbent pas autant de mercure provenant de la pollution marine que les autres, et sont une source de vitamine B1 et de multiples nutriments.

Au même niveau se trouve la perche de l’Atlantique.

Graines de chia et citrouille

Le Graines de citrouille se distinguent par leur haute teneur en fer et magnésium, tandis que ceux de chia ils contiennent acide linolénique et phénolique et vitamines, fibres et protéines.

Saumon et sardines

Le site Web FayerWaver inclut ces poissons dans sa liste, en raison de leur grande contribution de les acides gras omega-3: doubler la quantité nécessaire par jour.

Fruits de mer

Les fruits de mer sont une source très riche de sélénium, fer, cuivre et zinc, et surtout dans vitamine b12, indispensable à la vie. Cette vitamine n’existe que dans les aliments d’origine animale, les végétariens doivent donc la prendre sous forme de suppléments vitaminiques.

Jaune d’oeuf

Heureusement, c’est un aliment que presque tout le monde mange. Et c’est l’une des meilleures choses que nous puissions faire.

En plus des protéines (bien que la plupart soient dans le blanc), le jaune d’œuf contient des antioxydants tels que la zéaxanthine et la lutéine, ainsi que des vitamines et des minéraux.

Ajoutez tous ces aliments riches en nutriments à votre alimentation, et vous obtiendrez le maximum d’avantages avec une consommation minimale. Vaut la peine!