Aliments et plantes de Noël toxiques pour les animaux | Vie

Chacun vit Noël à sa manière, et du point de vue des animaux de compagnie, ce sont des jours de chaos, de peur et de nouveaux dangers pour leur santé.

Nous avions l’habitude de voir le Noël du point de vue humain. Mais si nous nous mettons à la place de Un chien ou un chat, c’est une expérience troublante… et potentiellement dommageable.

La première sensation qu’ils perçoivent les animaux de la maison, c’est le chaos. Son territoire est envahi d’objets de décoration étranges, de visiteurs inattendus, de fêtes et de rencontres qui ne sont pas habituelles. Cela les rend vraiment nerveux.

Mais le pire vient avec tous ces nouveaux Plantes de Noël, arbres, nourriture et boissons, ce qui peut les faire se sentir mal s’ils les mangent, et ils sont même toxiques.

Comme rapporté par IFLScience !, il y a de nombreux aliments typiques de Noël qui sont nocifs pour les animaux de compagnie, et peut provoquer des empoisonnements, des problèmes de santé et même la mort.

À ces dates, beaucoup de nourriture est préparée, et il y a presque toujours des restes, il est donc habituel qu’une partie de celle-ci finisse par nourrir les animaux.

Se gaver les aliments gras peut provoquer pancréatite chez le chien, une maladie assez grave. Ils peuvent aussi être dangereux les os des ordures, si nous sommes négligents et découvrons qu’il y a farfouillé.

Gâteaux, nougats et autres desserts de Noël ont parfois raisins secs, Quoi ils sont toxiques pour les chiens.

le raisins, groseilles et noix de macadamia ils causent également des problèmes d’estomac chez les animaux de compagnie.

Ces jours-ci, il est assez consommé de l’alcool, même des poteaux ivres, qui sont toxiques pour les chats et les chiens.

Les garnitures de pâte à pain crue, fromage bleu et pâte à sel il contient également des ingrédients qui ils rendent les chiens malades.

Plus aliments toxiques pour chats et chiens utilisés à Noël? Oignons, ail et ciboulette. Sans parler du chocolat ou édulcorant artificiel, deux autres substances toxiques qu’ils ne peuvent digérer.

Et vous n’avez pas seulement à prendre en compte la nourriture.

Les plantes offertes à Noël ou utilisées pour décorer, comme poinsettia, gui et baies de houxIls sont toxiques s’ils sont consommés. le feuilles et fleurs de lys ils sont très dangereux pour les chats.

Les aiguilles des arbres de Noël peuvent pénétrer dans les jambes et causer des blessures.

Il ne s’agit pas de vivre Noël dans la peur, mais vous devez constamment surveiller vos animaux de compagnie et vous assurer qu’ils ne mangent rien qui puisse leur faire du mal.

C’est une fête humaine, mais cela les touche aussi…