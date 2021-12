aliments qui altèrent la concentration et la mémoire, selon un nutritionniste de Harvard | Vie

Nous sommes ce que nous mangeons et notre corps reflète cette alimentation correcte ou incorrecte. Quels aliments affectent notre cerveau ?

Il y a quelques mois, nous parlions des aliments qui améliorent la concentration et la mémoire, et aujourd’hui nous allons nous intéresser à ceux qui produisent l’effet inverse.

Selon Uma Naidoo, psychiatre nutritionnel et professeur à l’Université Harvard, il existe des aliments qui réduisent la concentration et altèrent la mémoire.

Expliquez sur CNBC, via Business Insider, que c’est parce que altérer les bactéries intestinales déclenchant des processus métaboliques et une inflammation cérébrale qui altèrent les performances du cerveau.

Il est important de réduire au maximum la consommation de ces aliments.

Nous devons également les éviter lorsque nous effectuons des tâches qui nécessitent de la concentration ou de l’apprentissage, telles que les études, un travail exigeant, etc.

Sucres ajoutés

Les sucres ajoutés qui transportent de nombreux produits industriels, sont associés à augmentation du glucose dans le cerveau, ce qui réduit ses performances.

Ils se trouvent dans les pâtisseries ou les boissons gazeuses, mais aussi dans d’autres aliments qui ne sont pas si évidents, comme la sauce tomate en conserve.

C’est important réduire au maximum ces sucres raffinés.

Nourriture frit

Les aliments frits ajoutent de la saveur aux aliments, mais aussi calories, graisses saturées et autres substances nocives.

Une étude britannique portant sur plus de 18 000 personnes a montré que les personnes ayant une alimentation riche en aliments frits, ils obtiennent de moins bons résultats au collège ou à l’université.

Une autre étude sur 715 a trouvé que les aliments frits favorisent la dépression.

Pain à la farine et aux céréales raffinées

Le pain blanc, fabriqué à partir de céréales ou de farine raffinée dépourvue de nutriments, produit pics de sucre dans le sang qui peut conduire à la maladie.

Ce psychiatre nutritionniste recommande manger du pain à base de céréales et de farine de blé entier.

De l’alcool

L’Institut français de la santé a suivi 9 087 personnes pendant 23 ans pour vérifier comment l’alcool était lié à la démence.

De même, ses effets néfastes sur la mémoire sont avérés, au point d’oublier des moments entiers où l’on boit beaucoup.

Nitrates

Ils sont utilisés comme conservateur et rehausseur de couleur dans les viandes et charcuteries.

Une étude récente a trouvé la relation entre les nitrates et la dépression.

Si vous évitez ces aliments, vous aurez un cerveau plus sain et plus fort qui se concentrera plus facilement et fonctionnera de manière optimale lorsque vous en aurez besoin.