aliments qui vous aident à vous réchauffer | La vie

D’un point de vue médical, il existe certains aliments qui, de par leur composition chimique, réchauffent vraiment le corps, sans apporter trop de calories. Quels sont?

Nous sommes déjà au milieu de l’automne, et dans de nombreux endroits, ils commenceront à se réchauffer dans quelques jours. Les jours plus frais sont perceptibles et les aliments qui vous réchauffent commencent à avoir envie.

Bien sûr, n’importe quel aliment chaud le fera. Mais ce que nous recherchons, ce sont des aliments qui prolongent cette sensation de chaleur dans le temps.

Et, si possible, sans ajouter trop de calories. Une bonne fève au chorizo ​​et au bacon vous réchauffera sûrement pendant quelques heures, mais au prix d’un apport calorique important.

L’Institut médical européen pour l’obésité recommande de prendre aliments contenant de l’ail et de l’oignon, qui réactivent le métabolisme et nous réchauffent. Le plus direct : un soupe chaude à l’ail et à l’oignon.

Pour se débarrasser rapidement du froid, une boisson chaude à base d’une cuillère à soupe de miel de manuka et de jus de citron.

Si les repas d’hiver typiques sont préparés, tels que compote, cuit, haricots, lentilles, etc., vous pouvez utiliser du veau, du boudin et du chorizo, qui aident à se réchauffer, mais il vaut mieux éviter le bacon, qui est ce qui fournit le plus de graisse.

Le classique bouillon chaud Lifetime est également un excellent choix, car il contient une grande quantité de nutriments nécessaires au corps pour rester actif.

Les glucides comme légumineuses, pâtes et riz ils se transforment en énergie qui met tout l’organisme au travail.

Le site Web de BodyMente assure que les Écossais et les autres pays nordiques mangent beaucoup d’avoine parce que c’est un glucide à absorption lente, qui maintient le corps au chaud plus longtemps.

Et il propose une recette très curieuse : Porridge aux noix et banane. Il s’agit de faire bouillir 250 ml de lait végétal, quand il bout, ajoutez 4 cuillères à soupe de flocons d’avoine et faites bouillir pendant 10 minutes. Au moment de le consommer, ajoutez 4 noix et une demi-banane tranchée.

Certaines boissons qui aident beaucoup sont infusions et thés avec un peu d’assaisonnement épicé, comme le gingembre, la cannelle, ou la combinaison curcuma / poivre.

Aide aussi café, qui, grâce à la caféine et aux nutriments qu’elle contient, vous réchauffe.

Une autre option est la chocolat chaud dans une tasse mais avec le moins de sucre possible. De préférence du chocolat noir pur.

Et comment pourrait-il ne pas le Chili un piment ultra-fort qui peut être acheté sous forme de poudre et utilisé comme condiment dans de nombreux repas. Mais attention à ne pas l’utiliser en excès, si vous ne voulez pas vous mettre le feu par la bouche…